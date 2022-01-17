«Вот он какой был, Витька, веселый». Что представляет собой мегавыставка в Москве, посвященная Цою

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







В Москве открылась грандиозная выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». Впервые за 30 лет, которые прошли с гибели кумира, организаторам удалось привлечь к подготовке подобного мероприятия всех трех самых близких людей Виктора: отца Роберта Максимовича, сына Александра и вторую жену Наталью Разлогову. Многие вещи из личного архива они предоставили для посторонних глаз впервые. Так, например, отец Цоя дал на выставку вещи сына, которые никогда раньше не покидали родительскую квартиру: его первые рисунки, вырезанные из дерева маски. Наталья Разлогова привезла коллекцию картин, в том числе последнюю работу Цоя, которую называют пророческой.



Из 76 изобразительных работ больше половины раньше никто не видел. После смерти музыканта его одежду сложили в коробки и 30 лет их никто не открывал. На выставке «Виктор Цой. Путь героя» эта одежда занимает отдельную комнату — там воссозданы первые концертные костюмы лидера «Кино» и можно вживую проследить, как менялся стиль музыканта.

Детские фотографии и рисунки, архивные интервью, одежда, документы, гитары, аудиозаписи, фото и видео со съемок «Иглы» и других фильмов, первый магнитофон, черновики, краски, картины, вырезанные своими руками нэцкэ — и еще многое и многое другое разместилось в пространстве Центрального Манежа в Москве на площади в 3 тысячи квадратных метров.



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Архитектура

Экспозиция расположилась в 11 тематических залах: музыка, кино, путешествия, искусство и другие сферы жизни Цоя.

«Выставка уникальна тем, что собрала практически все материальное, вещественное, настоящее, что есть в этом мире от Виктора Цоя», — говорит куратор выставки Дмитрий Мишенин.

Темный зал, бледно освещаемый красным светом из приоткрытой печи, — реконструированная кочегарка. На стену проецируется документальное видео, где Цой загребает лопатой уголь, на стене — подлинное расписание дежурств тех лет.



Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Зал «Планетарий» исполнен в футуристическом стиле — фантазийные планеты расположены вокруг огромной звезды — метафора отношений Цоя и близких ему людей. В «планетах» вмонтированы видеозаписи, на которых делятся своими воспоминаниями члены группы, соратники по рок-клубу, сын. А в одной из планет под стеклом лежит самый неожиданный предмет — шуба. Эту невероятно дорогую в советское время вещь Цой купил на один из первых больших гонораров своей жене Наталье Разлоговой. Так организаторы обозначили ее присутствие в жизни музыканта: сама Наталья попросила не публиковать на выставке ее фото и оставить ее в тени.

В зале «Музыка» — черновики, записи песен, все альбомы «Кино». В центре помещения — гитары в стеклянных витринах. Александр Цой рассказывает, что это его любимое пространство: «Все залы мне нравятся, но когда я увидел три те самые легендарные гитары, на которых играл отец: Kramer, Alvarez и Washburn… Это впечатление невозможно передать».



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Картины

Зал «Искусство» организаторы называют «выставкой в выставке». Впервые (это слово постоянно звучит на выставке, но таковы факты) публике представили самое полное собрание картин Виктора Цоя. От небольших графических работ — нарисованных фломастером квадратных человечков из архива Александра Цоя (этих характерных персонажей, населяющих множество картин Цоя, организаторы перевели в 3D и выставили двухметровые фигуры в соседнем зале), до масштабных живописных полотен в стиле неоакадемизма, коллажей и поп-артового портрета «Наташа» из собрания Натальи Разлоговой.



На одном полотне выведена надпись «Картину написать не успел!» В 1989 году у Цоя уже были плотные гастроли, и он действительно не успел ничего подготовить в том году к выставке «Новых художников». И придумал такое концептуальное решение.

Одна из его последних живописных работ — картина «Дорога», выполненная в темных тонах. Человек в черных очках сидит за рулем и ведет машину в освещаемом огнями мраке ночи. Организаторы называют ее пророческой.



Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Одежда

На пике популярности Цой определился со стилем: он носил черную одежду, предпочитал минимализм. Но первые выходы на сцену были совсем другими. В начале 80-х Цой отчаянно экспериментировал: рубашка с белым жабо, серебряные сапоги. Виктору помогала первая жена Марьяна, она работала тогда костюмером и доставала для музыкантов удивительные костюмы. Украшали себя всем, что было под рукой: вместо крупной яркой брошки Цой надевал тещину клипсу.



Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Специально для выставки были воссозданы ранние костюмы музыканта и его культовые образы. На выставке представлен плащ, который в фильме «Асса» эффектно сбрасывает музыкант перед тем, как выйти на сцену и спеть «Перемен!»



Модные вещи и вожделенные джинсы привозила друзьям-музыкантам в Ленинград из США Джоанна Стингрей.

«В этой записке Виктор просит меня, чтобы я продала в США его картины и купила ему часы», — рассказывает популяризатор советского рока на Западе Джоанна Стингрей. Рядом лежат те самые скромные часы, которые долго носил музыкант.

Среди украшений Цоя представлено треснутое серебряное кольцо с анималистическим рельефом, купленное в Японии. Его сняли с пальца погибшего музыканта: ободок пришлось распилить.

Смерть

Писатель Виталий Калгин, биограф Цоя, — собственник артефакта, который располагается в последнем зале выставки. Это кассета, которая была в машине у Цоя, когда тот разбился.

«Разбитая машина несколько лет простояла в гараже у одного человека, который в дни гибели Цоя просто забрал ненужную никому рухлядь, — рассказал Виталий Калгин. — Машина была страшно смята, он сломал бампер и залез в магнитолу — там была кассета. В багажнике лежали удочки. Я писал свою первую книгу про Цоя и поехал в Эстонию, расспрашивал всех, кто знал что-то о тех днях. Так я познакомился с этим человеком. И он вот так спокойно говорит: «У меня лежат вещи из машины погибшего Цоя». Я просто остолбенел».



Виталий Калгин привез все эти вещи Наталье Разлоговой, но та не стала их брать и отдала исследователю. Она подтвердила: кассета подписана почерком Цоя. Пленку подклеили и выяснили — на ней был записан альбом японских рокеров, поверх которого на одной стороне Виктор записал ленинградскую группу «Новые композиторы». Кассета остановилась на девятой минуте.

«В фильме «Цой» Алексей Учитель показывает, что авария произошла из-за того, что Цой на большой скорости хотел переставить кассету. Но режиссер ошибся, — рассказывает Калгин. — Магнитофон, который был в машине Цоя, сам переставлял кассеты, автоматически. А вот то, что музыка повлияла на концентрацию внимания музыканта, это я вполне допускаю — это экспериментальная, атональная, выводящая из себя музыка».



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Люди

У выставок, посвященных Цою, еще никогда не было подобного размаха. Эта состоялась благодаря тому, что его родные — сын Александр, отец Роберт Максимович и жена Наталья Разлогова — впервые в истории объединились и предоставили для выставки свои личные архивы вещей Виктора Цоя. Переговоры с ними велись несколько лет.



Постепенно выставка обрастала помощниками, меценатами, спонсорами, советниками.

Сейчас список только организаторов выставки насчитывает с десяток имен: это прежде всего архитекторы из бюро Planet 9, которые создают сегодня в России дизайн крупнейших выставок, — Александр Кармаев и Агния Стерлигова, а также автор концепции, художник Дмитрий Мишенин, биограф Цоя, автор десятка книг о музыканте Виталий Калгин, певица, писательница, подруга Цоя Джоанна Стингрей и многие другие.

Всего правообладателей вещей, представленных на выставке, оказалось более сотни.

На открытии у одной из витрин с фотографиями возмущалась стильная, седая, коротко стриженная женщина: «Мои фотографии не подписали! Я говорю им: «В суд на вас подам»! А они: «Мы все исправим!» Это обижалась культовый фотограф рок-клуба Наташа Васильева-Халл, прилетевшая на открытие из Лондона, где живет в последние годы. Она автор большинства известных ранних фотографий Цоя — с маленьким Сашей в чепчике, в распахнутом полушубке с широкой улыбкой.

«Это я у себя в общежитии их снимала, — показывает Наташа Васильева-Халл на фото, где дурачатся и хохочут музыканты «Кино». — Вот он какой был, Витька, веселый. Репетировал героический взгляд в зеркало и ржал. А потом сделали из него черт-те что — в черном, весь такой роковой». Выставка «Виктор Цой. Путь героя» продлится до 15 апреля 2022.

Мария Лащева, «Фонтанка.ру» Виктор Цой погиб в автокатастрофе в 1990 году — по официальной версии, заснул за рулем. Ему было 28 лет.

