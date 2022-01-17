Свой среди чужих. Дикий лебедь третий месяц гостит на Белом озере в Гатчине и охотно общается с утками

Дикий лебедь уже третий месяц гостит на Белом озере в Дворцовом парке Гатчины — сородичи принимают его неохотно, потому довольствоваться приходится общением с утками. Незнакомец вызывает подозрения у местного узурпатора Гоши — он держит его на расстоянии от дам сердца — Айседоры и Серебрянки.



Как сообщили в Instagram-аккаунте музея-заповедника 17 января, большую часть времени птица проводит у Иорданского колодца. К пернатому радушны — сотрудники Дворцовой фермы кормят его дважды в день.