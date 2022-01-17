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За смертельный поворот на Богатырском автомобилистке дали 2 года условно. В момент ДТП она была беременна

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Суд Петербурга вынес приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем в Приморском районе города весной 2020 года. Женщина на «КИА» столкнулась на перекрестке с «Жигулями», в которых ехали молодые люди. Один из них не выжил.

Авария произошла 24 марта в 22:33 на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. Как сообщает 17 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимая ехала на KIA Cerato по Богатырскому от проспекта Сизова в сторону Стародеревенской улицы. На перекрестке она по зеленому сигналу светофора стала поворачивать налево на Гаккелевскую, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2105, следовавшим по Богатырскому во встречном направлении прямо. Скорость «КИА» составляла порядка 31 км/ч, «Жигули» летели на скорости около 90 км/ч.

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ВАЗ врезался KIA в правый бок. У отечественной машины сильно смяло переднюю часть. Пассажир «Жигулей» получил тяжелые травмы. В 11:30 он скончался в больнице от сочетанной тупой травмы тела с ушибом головного мозга. Обоих водителей, как сообщалось ранее, госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Суд установил, что подсудимая признала свою вину и раскаялась. Женщина не состоит на учетах и ранее к уголовной ответственности не привлекалась, страдает тяжелыми заболеваниями, имеет на иждивении малолетнего ребенка, а в момент ДТП была беременна.

Приморский районный суд Петербурга признал ее виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 3 года. Также с автомобилистки взыскали около 757 тысяч рублей в качестве компенсации морального и материального вреда потерпевшим.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (20)

lamer
Так сзади же можно не пристегиваться?
shushu
Если такой исход аварии всех удовлетворил, то и слава богу.
veteran78
Запретить передвижение на отечественном автопроме , обязать всех автовладельцев передвигаться на Maybach , слабоимущим выдать бесплатные проездные на дерижабли и подводные лодки.
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