За смертельный поворот на Богатырском автомобилистке дали 2 года условно. В момент ДТП она была беременна

Суд Петербурга вынес приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем в Приморском районе города весной 2020 года. Женщина на «КИА» столкнулась на перекрестке с «Жигулями», в которых ехали молодые люди. Один из них не выжил.



Авария произошла 24 марта в 22:33 на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. Как сообщает 17 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимая ехала на KIA Cerato по Богатырскому от проспекта Сизова в сторону Стародеревенской улицы. На перекрестке она по зеленому сигналу светофора стала поворачивать налево на Гаккелевскую, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2105, следовавшим по Богатырскому во встречном направлении прямо. Скорость «КИА» составляла порядка 31 км/ч, «Жигули» летели на скорости около 90 км/ч.