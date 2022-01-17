На острове Кижи теперь можно провести ночь в доме на берегу озера

У туристов появилась возможность заночевать на территории музейного комплекса «Кижи». Ранее место такой опцией не располагало. О новой услуге администрация музея рассказала 17 января.
«Нас часто спрашивают, а могут ли гости музея остаться с ночевкой на острове. Теперь мы отвечаем — да, появилась такая возможность! В гостевом доме, который находится в живописном месте на берегу озера и откуда открываются виды на Кижский архитектурный ансамбль, музей готов разместить посетителей», — говорится в сообщении.
Администрация музея добавляет, что в доме есть все условия для комфортного проживания, но главное — возможность для желающих встретить на острове рассвет и проводить закат.