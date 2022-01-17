FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -7
75.77р86.89р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

На острове Кижи теперь можно провести ночь в доме на берегу озера

0
Печать

У туристов появилась возможность заночевать на территории музейного комплекса «Кижи». Ранее место такой опцией не располагало. О новой услуге администрация музея рассказала 17 января.

«Нас часто спрашивают, а могут ли гости музея остаться с ночевкой на острове. Теперь мы отвечаем — да, появилась такая возможность! В гостевом доме, который находится в живописном месте на берегу озера и откуда открываются виды на Кижский архитектурный ансамбль, музей готов разместить посетителей», — говорится в сообщении.

Администрация музея добавляет, что в доме есть все условия для комфортного проживания, но главное — возможность для желающих встретить на острове рассвет и проводить закат.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний