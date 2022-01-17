BMW прилег вверх тормашками на пустой «Скандинавии»

Кроссовер не доехал до Петербурга по федеральной трассе «Скандинавия» и лег на крышу посреди дороги во Всеволожском районе Ленобласти.

О «перевертыше» на федеральной трассе, на полосе в сторону Петербурга, рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Анна. На фото видно, что машину опрокинуло на крышу и развернуло поперек проезжей части, а в салоне сработали подушки безопасности.