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BMW прилег вверх тормашками на пустой «Скандинавии»

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Кроссовер не доехал до Петербурга по федеральной трассе «Скандинавия» и лег на крышу посреди дороги во Всеволожском районе Ленобласти.

О «перевертыше» на федеральной трассе, на полосе в сторону Петербурга, рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Анна. На фото видно, что машину опрокинуло на крышу и развернуло поперек проезжей части, а в салоне сработали подушки безопасности.

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В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла около 14:10 на 53-м километре автодороги А-181 «Скандинавия». Водитель автомобиля BMW совершил опрокидывание. В результате ДТП никто не пострадал. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

«В ноябре такой же лежал на Энергетиков. Какие они вертлявые, эти Х5», — отмечает в комментариях участник «ДТП и ЧП» Вячеслав.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (8)

Батарейкин
"Водитель автомобиля BMW совершил опрокидывание". - эту фразу однозначно в мемориз!
ЧижПыж
С учетом состояния дороги, чтобы на такой тачке перевернуться, нужно идти сильно за 200. Зато теперь удобно подвеску обслужить.
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