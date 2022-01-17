Глава Коми отправил правительство республики в отставку. В его составе — муж телеведущей Виктории Лопыревой

Глава Коми Владимир Уйба отправил в отставку правительство республики. Он связал решение со стратегическими задачами развития, которые предстоит выполнить новой команде.
«Прежде всего это диверсификация экономики и реализация Программы социально-экономического развития региона, по поручению Президента России ее необходимо утвердить не позднее марта 2022 года», — гласит пресс-релиз, опубликованный на сайте регионального кабмина 17 января.
Уйба назвал прошедший год результативным и поблагодарил прежний состав правительства за проделанную работу. Участники новой команды станут известны позже.
«Полномочия председателя правительства в период формирования нового состава будут возложены на Эльмиру Ахтямовну Ахмееву», — добавил глава Коми.
По его словам, обновленному составу предстоит вывести экономику на «качественно новый уровень по пути развития обрабатывающих производств, производств с высокой степенью переработки добываемого сырья и природных ресурсов».
В состав правительства Коми в качестве первого заместителя председателя правительства входил супруг телеведущей Виктории Лопыревой Игорь Булатов. Он был назначен на этот пост в ноябре 2020 года.