Глава Коми отправил правительство республики в отставку. В его составе — муж телеведущей Виктории Лопыревой

Глава Коми Владимир Уйба отправил в отставку правительство республики. Он связал решение со стратегическими задачами развития, которые предстоит выполнить новой команде.



«Прежде всего это диверсификация экономики и реализация Программы социально-экономического развития региона, по поручению Президента России ее необходимо утвердить не позднее марта 2022 года», — гласит пресс-релиз, опубликованный на сайте регионального кабмина 17 января.



Уйба назвал прошедший год результативным и поблагодарил прежний состав правительства за проделанную работу. Участники новой команды станут известны позже.

