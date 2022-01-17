«Омикрон» добрался до Крыма

Первый случай заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон» выявлен в Крыму.
«В Крыму зарегистрирован первый случай заболевания вирусом «омикрон», — заявил 17 января глава Крыма Сергей Аксенов в обращении к гражданам, которое опубликовано на его странице во «ВКонтакте».
По его словам, после прихода нового штамма регион оказался в зоне риска. Власти пошли на введение ограничительных мер. Глава региона призвал крымчан соблюдать масочный режим.
Первый случай коронавируса в Крыму был выявлен в конце марта 2020-го. С начала пандемии на полуострове насчитали 128 428 заразившихся COVID-19.
За прошедшие сутки заболеваемость COVID-19 в России превысила 30 тысяч случаев впервые с 11 декабря.