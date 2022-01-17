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Объединение «Строительный трест» заработало в 2021 году более 18 млрд рублей на продаже жилья

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Объединение «Строительный трест» в 2021 году получило от продажи недвижимости в 2021 году 18 млрд рублей, из них 650 млн рублей принесли сделки в загородном секторе, что в два раза выше прошлогодних показателей.

Всего за 2021 год компания ввела в эксплуатацию 145,7 тысячи кв. м жилья и 18,1 тыс. кв. м коммерческой площади, в том числе под машиноместа в паркингах (не считая площадей в коттеджных поселках и социальных объектов).

Доля ипотечных сделок в 2021 году составила 74%. После изменения условий «Семейной ипотеки» со второго полугодия ее доля в общем объеме ипотечных сделок выросла до 25,4%, доля ипотеки с господдержкой после продления программы и изменения ее условий составила 20,9%, а на программу «Военная ипотека» приходится 1,85% сделок.

— Продление, изменения условий программы «Семейная ипотека» и ипотеки с государственной поддержкой стимулировали покупательский спрос на наше основное предложение — семейные квартиры с двумя, тремя и более комнатами, — отметил директор по продажам Объединения «Строительный трест» Сергей Степанов.

Помимо этого в прошлом году в поселке Новоселье ввели в эксплуатацию построенный компанией детский сад на 145 мест, также «Строительный трест» выполнил обязательства и достроил оставшийся от застройщика-банкрота ЖК «Лаголово-2» в Ломоносовском районе Ленинградской области. Разрешение на ввод жилого дома на 252 квартиры получили 30 декабря 2021 года.

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