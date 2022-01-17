Объединение «Строительный трест» заработало в 2021 году более 18 млрд рублей на продаже жилья

Объединение «Строительный трест» в 2021 году получило от продажи недвижимости в 2021 году 18 млрд рублей, из них 650 млн рублей принесли сделки в загородном секторе, что в два раза выше прошлогодних показателей.



Всего за 2021 год компания ввела в эксплуатацию 145,7 тысячи кв. м жилья и 18,1 тыс. кв. м коммерческой площади, в том числе под машиноместа в паркингах (не считая площадей в коттеджных поселках и социальных объектов).



Доля ипотечных сделок в 2021 году составила 74%. После изменения условий «Семейной ипотеки» со второго полугодия ее доля в общем объеме ипотечных сделок выросла до 25,4%, доля ипотеки с господдержкой после продления программы и изменения ее условий составила 20,9%, а на программу «Военная ипотека» приходится 1,85% сделок.

