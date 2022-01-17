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В приемном покое НИИ им. Джанелидзе пациент напал на врача и душил охранника

В приемном покое НИИ имени И. И. Джанелидзе охранникам пришлось усмирять буйного пациента. Мужчина напал на врача в кабинете компьютерной томографии.

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Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения 17 января, накануне в отделение поступил гражданин с травмой челюсти и повреждениями лица. Многое в его поведении указывало на алкогольное опьянение.

«Для исключения черепно-мозговой травмы пациент был направлен на компьютерную томографию головного мозга. В кабинете КТ пациент напал на специалиста лучевой диагностики, несколько раз ударил его», — объяснили там.

Служебное расследование в НИИ помогло установить, что на подмогу врачу прибыли два охранника. Пациент набросился на одного из них, ударил по голове и лицу и начал душить. Чтобы остановить его, работники учреждения применили силу.

«После того, как приступ агрессии пациента закончился, медицинское обследование, необходимое для постановки диагноза, было продолжено. Жизни и здоровью пациента ничего не угрожало, поэтому после комплекса процедур он был выписан из стационара в 00:20 17 января», — подытожили в пресс-службе.

Пострадавшие охранник и врач проходят медицинское освидетельствование, в ситуации разбираются правоохранители.

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Комментарии (3)

ivan5_5e4d10fe646f6
А на мрт надo крестик снимать ?
52525252
Видел таких упырей. К сожалению их много.
VKuser1708951
Посадят - правильно сделают.
нет сочувствия к таким.
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