В приемном покое НИИ им. Джанелидзе пациент напал на врача и душил охранника

Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения 17 января, накануне в отделение поступил гражданин с травмой челюсти и повреждениями лица. Многое в его поведении указывало на алкогольное опьянение.



«Для исключения черепно-мозговой травмы пациент был направлен на компьютерную томографию головного мозга. В кабинете КТ пациент напал на специалиста лучевой диагностики, несколько раз ударил его», — объяснили там.



Служебное расследование в НИИ помогло установить, что на подмогу врачу прибыли два охранника. Пациент набросился на одного из них, ударил по голове и лицу и начал душить. Чтобы остановить его, работники учреждения применили силу.

