В приемном покое НИИ им. Джанелидзе пациент напал на врача и душил охранника

Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения 17 января, накануне в отделение поступил гражданин с травмой челюсти и повреждениями лица. Многое в его поведении указывало на алкогольное опьянение.
«Для исключения черепно-мозговой травмы пациент был направлен на компьютерную томографию головного мозга. В кабинете КТ пациент напал на специалиста лучевой диагностики, несколько раз ударил его», — объяснили там.
Служебное расследование в НИИ помогло установить, что на подмогу врачу прибыли два охранника. Пациент набросился на одного из них, ударил по голове и лицу и начал душить. Чтобы остановить его, работники учреждения применили силу.
«После того, как приступ агрессии пациента закончился, медицинское обследование, необходимое для постановки диагноза, было продолжено. Жизни и здоровью пациента ничего не угрожало, поэтому после комплекса процедур он был выписан из стационара в 00:20 17 января», — подытожили в пресс-службе.
Пострадавшие охранник и врач проходят медицинское освидетельствование, в ситуации разбираются правоохранители.