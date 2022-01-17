РИА: После нападения на вдову Градского ищут белый «Мерседес», в доме женщины осталось 50 тыс. рублей

Полиция Московской области ищет «Мерседес», на котором скрылись налетчики, отнявшие 100 млн у вдовы композитора и певца Александра Градского.



Как сообщает РИА Новости 17 января, сотрудники МВД выяснили, что Марина Карташенко довезла на своем «Лексусе» троих мужчин с оружием до станции Апрелевка, и там они сели в «Мерседес». Автомобиль, по данным источников агентства, принадлежит 42-летнему жителю Тульской области. Его причастность к разбойному нападению устанавливается.



Следователи, которые осмотрели дом вдовы Градского, нашли 50 тысяч рублей, которые злоумышленники не взяли.

