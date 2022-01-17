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РИА: После нападения на вдову Градского ищут белый «Мерседес», в доме женщины осталось 50 тыс. рублей

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Полиция Московской области ищет «Мерседес», на котором скрылись налетчики, отнявшие 100 млн у вдовы композитора и певца Александра Градского.

Как сообщает РИА Новости 17 января, сотрудники МВД выяснили, что Марина Карташенко довезла на своем «Лексусе» троих мужчин с оружием до станции Апрелевка, и там они сели в «Мерседес». Автомобиль, по данным источников агентства, принадлежит 42-летнему жителю Тульской области. Его причастность к разбойному нападению устанавливается.

Следователи, которые осмотрели дом вдовы Градского, нашли 50 тысяч рублей, которые злоумышленники не взяли.

«Фонтанка» писала, что о нападении на Карташенко стало известно накануне. По данным СМИ, трое мужчин спровоцировали ДТП с автомобилем вдовы Градского в Наро-Фоминском городском округе. После этого они сели в машину женщины и под угрозой оружия заставили привезти к себе в загородный дом. Оттуда они похитили, по словам пострадавшей, 100 млн рублей.

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Комментарии (11)

Bush1
Мутно. Но красиво.
radon
Ничего личного, но фамилия вдовы певца КОтошенко, не КАРташенко! Фонтанка, похоже, так и не нашла редактора...
Kruger
Только бы не начала по форумам деньги клянчить, как одна уже делает.
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