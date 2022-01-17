Много интересной работы в коммерческом отделе «Фонтанки»

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Постоянно растущий коммерческий отдел «Фонтанки» объявляет две вакансии. Хотите много продавать, решать незаурядные творческие и бизнес-задачи, получая взамен достойное вознаграждение? Тогда вам сюда.



Кого мы ищем Бренд-менеджера

Требования к кандидату: не менее двух лет работы на аналогичной должности; участие в интернет-проектах, включая организацию мероприятий; знание современных инструментов маркетинга, рекламных технологий; опыт создания ATL-активностей, Digital, SMM кампаний и BTL-мероприятий; умение работать с инструментами аналитики (Google analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet и других). Нам нужен ответственный, внимательный, активный сотрудник, который может решать множество возникающих задач (иногда одновременно).



Обязанности: разработка и реализация стратегии продвижения бренда; создание различных видов контента для социальных сетей, наружной рекламы (работа с дизайнером), радио; анализ рынка; взаимодействие с партнерами; заказ сувенирной продукции и подарков; ведение документации.

Более подробно о вакансии читайте здесь.



Кого мы ищем Менеджера по продаже интернет-рекламы и спецпроектов

Требования к кандидату: знание и понимание рынка рекламодателей; коммуникабельность, активность; желание зарабатывать; высшее образование; владение ПК на уровне уверенного пользователя; грамотная речь, владение деловой перепиской; опыт продаж в сфере интернет-рекламы. Наличие клиентской базы будет преимуществом. Обязанности: активные продажи интернет-рекламы, в том числе специальных проектов, а также рекламных и партнерских пакетов для мероприятий; создание и ведение клиентских баз своего сегмента; ведение телефонных переговоров и встреч; контроль прохождения сделки; поддержание дальнейшего сотрудничества с контрагентами; формирование рекламных предложений; формирование отчетов по продажам и клиентским базам.

