Российское общество «Знание» подвело итоги работы в 2021 году. В списке достижений — тысячи лекций по стране и победы в престижных конкурсах

Российское общество «Знание» подвело итоги своей работы за минувшие восемь месяцев. В этот период организация расширяла сообщество лекторов, создавала просветительский контент и распространяла его на цифровых платформах.
Как сообщает НКО на своем официальном сайте 17 января, в 2021 году было проведено более 500 мероприятий, а также 15 тысяч лекций по всей России. В очном формате слушатели побывали на мероприятиях в 76 регионах страны.
Кроме того, общество «Знание» организовало работу девяти мультимедийных студий-лекториев: в Архангельске, Казани, Иркутске, Владивостоке, Сочи, Туле, Екатеринбурге, Вологде, Москве. Там заинтересованные в науке люди могут проявлять свои таланты.
Трансляции контента организации собрали более 320 миллионов просмотров и более девяти миллионов лайков и репостов в социальных сетях.
Согласно данным исследования, проведенного НКО вместе с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в конце ноября 2021-го,
В минувшем году общество «Знание» выиграло гран-при премии Eventiada IPRA GWA — крупнейшую в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии награду в сфере коммуникаций. Кроме того, организация стала лауреатом премии Russian Creative Awards.