Российское общество «Знание» подвело итоги работы в 2021 году. В списке достижений — тысячи лекций по стране и победы в престижных конкурсах

Российское общество «Знание» подвело итоги своей работы за минувшие восемь месяцев. В этот период организация расширяла сообщество лекторов, создавала просветительский контент и распространяла его на цифровых платформах.



Как сообщает НКО на своем официальном сайте 17 января, в 2021 году было проведено более 500 мероприятий, а также 15 тысяч лекций по всей России. В очном формате слушатели побывали на мероприятиях в 76 регионах страны.

Кроме того, общество «Знание» организовало работу девяти мультимедийных студий-лекториев: в Архангельске, Казани, Иркутске, Владивостоке, Сочи, Туле, Екатеринбурге, Вологде, Москве. Там заинтересованные в науке люди могут проявлять свои таланты.

