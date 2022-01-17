В ТЮЗе представят дебютную чеховскую пьесу. Иванова сыграет Иванов

Юбилейный столетний сезон Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева откроет премьера пьесы Чехова. Спектакль «Иванов» поставит Денис Хуснияров, лауреат и номинант театральных премий «Золотая Маска», «Золотой софит», «Прорыв».

«Иванов» — первая пьеса Чехова, которая была поставлена на сцене. Изначально автор создавал ее в 1887 году как новаторскую комедию, нарушающую каноны драматургии, с совсем негероическим центральным персонажем. Писатель стремился к тому, чтобы в ней не было «ни одного злодея, ни одного ангела». Но актеры поняли пьесу по-своему, что заставило Чехова существенно переписать ее. Во второй редакции 1888 года для Александринского театра пьеса превратилась в драму с более глубоким лирическим подтекстом.

В разные годы в России и за рубежом пьесу ставили режиссеры Олег Ефремов, Марк Захаров, Генриетта Яновская, Юрий Бутусов, Тимофей Кулябин. Главного героя играли Иннокентий Смоктуновский, Евгений Леонов, Андрей Смоляков, Евгений Миронов.



Главную роль в постановке Дениса Хусниярова сыграет яркий артист ТЮЗа Александр Иванов. Режиссер определяет жанр своего спектакля как комедию и признается, что «давно хотел поставить нелогичный текст Чехова, в котором много нестыковок в построении сюжета, в логике и поступках персонажей».



Художниками-постановщиками спектакля стали Мария Лукка и Александр Мохов, музыку написал Виталий Истомин.



Характерную роль картежницы Авдотьи Назаровны, «старухи с неопределенною профессией», сыграет народная артистка России Ирина Соколова. Также в спектакле примут участие Антонина Введенская, Борис Ивушин, Анна Дюкова, Анна Лебедь и другие артисты.



Премьера спектакля состоится 20 января в 19:00. Следующие показы спектакля пройдут 26 января, 11 февраля, 16 марта.