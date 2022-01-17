Союз архитекторов Петербурга попросил признать памятниками ряд позднесоветских зданий

Союз архитекторов Петербурга подал заявление о включении в реестр памятников ряда зданий позднесоветской постройки, в том числе, и здания терминала Пулково-1, который является одним из кандидатов на «зачисление». Об этом 17 января сообщает «Деловой Петербург».
Зодчие предложили список из 18 построек, в их числе, кроме знаменитого здания со «стаканами» (пулковский терминал авторства архитектора Александра Жука), Ленинградский дворец молодежи на улице профессора Попова, здание яхт-клуба на Петровской косе, «Юбилейный», здание Морского вокзала, морская академия им. Адмирала Макарова, БКЗ «Октябрьский», ТЮЗ, ЛенНИИпроект, телецентр и комплексы жилых домов.
По информации издания, наиболее вероятными кандидатами на получение охранного статуса являются пять зданий, в том числе, и терминал Пулково. Обсудить этот вопрос предстоит на заседании рабочей группы в комитете по охране памятников, которое намечено на 20 января.
По закону, взять под охрану в качестве выявленного объекта культурного наследия можно только постройки старше 40 лет. В свое время чиновники отказались признать памятником снесенный спортивно-концертный комплекс «Петербургский» из-за «возраста» здания.