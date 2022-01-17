Союз архитекторов Петербурга попросил признать памятниками ряд позднесоветских зданий

Союз архитекторов Петербурга подал заявление о включении в реестр памятников ряда зданий позднесоветской постройки, в том числе, и здания терминала Пулково-1, который является одним из кандидатов на «зачисление». Об этом 17 января сообщает «Деловой Петербург».



Зодчие предложили список из 18 построек, в их числе, кроме знаменитого здания со «стаканами» (пулковский терминал авторства архитектора Александра Жука), Ленинградский дворец молодежи на улице профессора Попова, здание яхт-клуба на Петровской косе, «Юбилейный», здание Морского вокзала, морская академия им. Адмирала Макарова, БКЗ «Октябрьский», ТЮЗ, ЛенНИИпроект, телецентр и комплексы жилых домов.