Философ Секацкий выступит с лекцией о правде и лжи на квартирнике

Меняется ли истина с течением времени? Кому и задавать такой вопрос, как не доценту СПбГУ философу Александру Секацкому, защищавшему диссертацию на тему «Онтология лжи». Встречаемся в Арт-пространстве mArs 19 января, на квартирнике. 18+

«В европейской философской традиции вопрос об истине (об истинном познании, о жизненной истине и т. д. ) всегда был одним из решающих; в то же время ложь достаточно редко становилась предметом специального интереса; ложь принято скорее обличать, чем исследовать», — пишет Секацкий во введении к «Онтологии лжи», которая из диссертации переросла в книгу.

При этом истина, продолжает философ, — не то, что нам сразу дано. «В любом случае истину приходится искать, до неё нужно докапываться». Секацкий в своих философских трудах обращается к теме шпионов, алкоголя, соблазна, торговых центров и прочем, вроде бы неформатном, но не стоит расслабляться: несмотря на завлекательные примеры, голову поломать над тем, что говорит Александр Куприянович, приходится немало. Зато формат квартирника позволяет не только слушать, но и спрашивать, и обсуждать: «Можно ли выйти из дихотомии «правда — ложь»?», «Существует ли универсальная этика и вечные ценности?».



Встреча с Александром Секацким «Время и его истины» будет 19 января в Арт-пространстве mArs (Марсово поле, 3). Начало в 19:00.



Александра Шеромова

