В Сестрорецке полиция устроила облаву на дрифтеров — заставила сдирать тонировку, нашла наркотики

Полиция Курортного района помешала веселью дрифтеров у памятника «Шалаш Ленина» в Сестрорецке. Около 40 водителей собрались вместе провести время, но их планы осуществились лишь частично. 17 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти представила кадры оперативной съемки.
Большинство гонщиков приехали на автомобилях марки «Фольксваген» и «Ауди». Некоторые для поездки арендовали каршеринг. Судя по видео, за «сходкой» наблюдали полицейские под прикрытием. Как только число дрифтеров достигло нескольких десятков, к ним присоединились экипажи ДПС и ППС.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
«Со стритрейсерами была проведена профилактическая беседа о незаконности подобных мероприятий. Кроме того, в ходе проверки полицейские выявили ряд нарушителей: у нескольких водителей отсутствовали страховые полисы и даже водительские удостоверения. Два автомобилиста были привлечены к ответственности за тонировку, которую тут же, на месте, удаляли со стекол своих автомобилей», — говорится в сообщении главка.
У двоих водителей выявили признаки наркотического опьянения, у одного из них изъяли дозу вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.