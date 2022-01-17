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В Сестрорецке полиция устроила облаву на дрифтеров — заставила сдирать тонировку, нашла наркотики

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Полиция Курортного района помешала веселью дрифтеров у памятника «Шалаш Ленина» в Сестрорецке. Около 40 водителей собрались вместе провести время, но их планы осуществились лишь частично. 17 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти представила кадры оперативной съемки.

Большинство гонщиков приехали на автомобилях марки «Фольксваген» и «Ауди». Некоторые для поездки арендовали каршеринг. Судя по видео, за «сходкой» наблюдали полицейские под прикрытием. Как только число дрифтеров достигло нескольких десятков, к ним присоединились экипажи ДПС и ППС.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«Со стритрейсерами была проведена профилактическая беседа о незаконности подобных мероприятий. Кроме того, в ходе проверки полицейские выявили ряд нарушителей: у нескольких водителей отсутствовали страховые полисы и даже водительские удостоверения. Два автомобилиста были привлечены к ответственности за тонировку, которую тут же, на месте, удаляли со стекол своих автомобилей», — говорится в сообщении главка.

У двоих водителей выявили признаки наркотического опьянения, у одного из них изъяли дозу вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (9)

PapaKarlo
А проверили у них наличие QR кодов?
chip1
Однако, ребята, в ваших рядах завелась крыса! Отряд попал в засаду!
bramin81
профилактическая беседа это хорошо теперь они точно станут законопослушными водителями
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