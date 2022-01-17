В Сестрорецке полиция устроила облаву на дрифтеров — заставила сдирать тонировку, нашла наркотики

Полиция Курортного района помешала веселью дрифтеров у памятника «Шалаш Ленина» в Сестрорецке. Около 40 водителей собрались вместе провести время, но их планы осуществились лишь частично. 17 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти представила кадры оперативной съемки.



Большинство гонщиков приехали на автомобилях марки «Фольксваген» и «Ауди». Некоторые для поездки арендовали каршеринг. Судя по видео, за «сходкой» наблюдали полицейские под прикрытием. Как только число дрифтеров достигло нескольких десятков, к ним присоединились экипажи ДПС и ППС.