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Классика ДТП собрала пробку на Пискаревском: легковая и грузовик не поделили поворот

Авария с участием большегруза затруднила движение в Красногвардейском районе Петербурга утром 17 января. ДТП наглядно знакомит очевидцев со слепой зоной грузовика.

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Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Вячеслав, на повороте с Пискаревского проспекта на шоссе Революции столкнулись Volkswagen Passat и большегруз. «Мужику из «Пассата» «привет», — пишет очевидец. На фото видно, что «Фольксваген» получил удар в левый бок. «Познакомьтесь, так выглядит слепая зона», — комментирует Елена.

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Участники ДТП заняли левую и средние полосы. По данным «Яндекс.Пробок», движение на Пискаревском затруднено от улицы Маршала Тухачевского, особенно плотный затор тянется от Полюстровского проспекта.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (5)

Zloi_prohozhiy
это не зона слепая, а очередной слепошарый дятел на фуре.
Наберут не пойми кого по объявлению, которые спецзеркалами пользоваться не умеют и подобных лезущих кретинов на легковушках не замечают.
А13579
От непонятных слов «дорожный знак» оно только расстроится, но как-то надо обьяснить, чтобы оно смогло понять, что белая стрелочка на синем квадратике показывает, куда можно ехать.
Static
Опять фуры в городе со слепыми зонами.
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