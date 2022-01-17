Классика ДТП собрала пробку на Пискаревском: легковая и грузовик не поделили поворот

Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Вячеслав, на повороте с Пискаревского проспекта на шоссе Революции столкнулись Volkswagen Passat и большегруз. «Мужику из «Пассата» «привет», — пишет очевидец. На фото видно, что «Фольксваген» получил удар в левый бок. «Познакомьтесь, так выглядит слепая зона», — комментирует Елена.
Участники ДТП заняли левую и средние полосы. По данным «Яндекс.Пробок», движение на Пискаревском затруднено от улицы Маршала Тухачевского, особенно плотный затор тянется от Полюстровского проспекта.