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На мусорной площадке в Купчино нашли неопасную гранату

«Мусорные войны», — решили жители Фрунзенского района, которые нашли на контейнерной площадке среди пакетов с отходами предмет, похожий на гранату.

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Как стало известно «Фонтанке» 17 января, накануне вечером местные жители нашли на площадке для мусорных контейнеров у дома 17 по улице Димитрова гранату. На место вызвали специалистов-взрывотехников ОМОНа Росгвардии.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Они осмотрели предмет и выяснили, что граната учебная, опасности не представляет.

Проводится проверка.

Фото: «Фонтанка.ру»

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