Власти китайской столицы предположили, что штамм «омикрон» мог попасть в Пекин в посылке из Канады

Власти Пекина предположили, что первый случай заражения штаммом «омикрон» может быть связан с полученной посылкой из Канады, которая доставлялась в Китай через США и Гонконг. Об этом 17 января сообщает центр по контролю и профилактике заболеваний китайской столицы.



«Первый случай заражения «омикроном» был выявлен в Пекине 15 января. Заболевшей оказалась жительница района Хайдянь на северо-западе города, за последние 14 дней она не выезжала из Пекина, однако ездила в другие районы города, где в настоящее время также проводятся тесты и проверки тех, кто мог контактировать с зараженной», — приводит сообщение РИА Новости.

