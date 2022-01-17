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Власти китайской столицы предположили, что штамм «омикрон» мог попасть в Пекин в посылке из Канады

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Власти Пекина предположили, что первый случай заражения штаммом «омикрон» может быть связан с полученной посылкой из Канады, которая доставлялась в Китай через США и Гонконг. Об этом 17 января сообщает центр по контролю и профилактике заболеваний китайской столицы.

«Первый случай заражения «омикроном» был выявлен в Пекине 15 января. Заболевшей оказалась жительница района Хайдянь на северо-западе города, за последние 14 дней она не выезжала из Пекина, однако ездила в другие районы города, где в настоящее время также проводятся тесты и проверки тех, кто мог контактировать с зараженной», — приводит сообщение РИА Новости.

В рамках продолжающегося эпидемиологического расследования уже удалось выявить 69 близких контактов заболевшей «омикроном» жительница Пекина, их результаты ПЦР-тестов показали отрицательный результат.

Зараженная «омикроном» сама сообщила специалистам, что получила международное почтовое отправление из Канады, которое доставлялось через территорию США и Гонконг, посылка получена 11 января, но ее не открывали. Специалисты взяли пробы с внешней упаковки, внутренней стороны посылки и сопроводительной документации, и некоторые из них дали положительный результат на вариант коронавируса «омикрон».

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Комментарии (2)

тов
Бытовой насморк попал в китай во время экспедиции Марко Поло когда один из европейских моряков не удержался и поцеловал местную красавицу.
Grend
Ага, специально плюнули в пакетик и положили
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