«Омикрон» продолжает распространяться по России. Ещё три региона заявили о первых инфицированных

Штамм коронавируса «омикрон» продолжают выявлять в российских регионах. В Челябинской области первой заболевшей стала беременная женщина, в Бурятии отменяют крещенские купания в проруби, а в Хакасии устанавливают контактировавших с инфицированным.
Как сообщили 17 января в пресс-службе минздрава Челябинской области, в регионе подтвердился первый случай заражения «омикроном». «Первый подтверждённый случай [«омикрона»] выявлен. Беременная женщина», — заявили в минздраве РИА Новости. Уточняется, что из региона она никуда не выезжала.
Власти Хакасии выявили три случая нового штамма. В пресс-службе главы республики уточнили, что также установили 72 контактных лица. Все инфицированные лечатся амбулаторно.
Пресс-служба правительства Бурятии объявила, что отменяются традиционные крещенские купания в Улан-Удэ из-за сложной обстановки с коронавирусной инфекцией и выявленным штаммом «омикрон». В регионе зарегистрировали четыре случая.