«Омикрон» продолжает распространяться по России. Ещё три региона заявили о первых инфицированных

Штамм коронавируса «омикрон» продолжают выявлять в российских регионах. В Челябинской области первой заболевшей стала беременная женщина, в Бурятии отменяют крещенские купания в проруби, а в Хакасии устанавливают контактировавших с инфицированным.



Как сообщили 17 января в пресс-службе минздрава Челябинской области, в регионе подтвердился первый случай заражения «омикроном». «Первый подтверждённый случай [«омикрона»] выявлен. Беременная женщина», — заявили в минздраве РИА Новости. Уточняется, что из региона она никуда не выезжала.

