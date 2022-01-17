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«Омикрон» продолжает распространяться по России. Ещё три региона заявили о первых инфицированных

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Штамм коронавируса «омикрон» продолжают выявлять в российских регионах. В Челябинской области первой заболевшей стала беременная женщина, в Бурятии отменяют крещенские купания в проруби, а в Хакасии устанавливают контактировавших с инфицированным.

Как сообщили 17 января в пресс-службе минздрава Челябинской области, в регионе подтвердился первый случай заражения «омикроном». «Первый подтверждённый случай [«омикрона»] выявлен. Беременная женщина», — заявили в минздраве РИА Новости. Уточняется, что из региона она никуда не выезжала.

Власти Хакасии выявили три случая нового штамма. В пресс-службе главы республики уточнили, что также установили 72 контактных лица. Все инфицированные лечатся амбулаторно.

Пресс-служба правительства Бурятии объявила, что отменяются традиционные крещенские купания в Улан-Удэ из-за сложной обстановки с коронавирусной инфекцией и выявленным штаммом «омикрон». В регионе зарегистрировали четыре случая.

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Комментарии (4)

Grend
Такое впечатление, что омикрон вступает в силу по команде сверху, начались отчеты регионов, как с вакцинацией
Nurofen
Насморк набирает обороты, выявлено 5 сопливых установлено 250 контактных с соплями...
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