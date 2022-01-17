Поездку до хостела на севере Петербурга таксист «оплатил» своим же телефоном. Полиция ищет двоих с автоматом и пистолетом

В Приморском районе ищут двоих, которые под угрозой оружия отняли у таксиста после поездки телефон.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 января, два пассажира завершили день рождения гражданина Таджикистана неприятным «подарком». По предварительной информации, 15 января около половины одиннадцатого он получил заказ на поездку от Капитанской улицы, 4, до хостела на Сердобольской улице. В машину «КИА Сид» сели двое мужчин. Когда такси доехало до точки назначения, вместе оплаты один из них стал угрожать мужчине предметом, похожим на пистолет, а второй — предметом, похожим на автомат. Они забрали из салона мобильный телефон водителя и убежали. Один из них был с длинной бородой, а второй в медицинской маске.

