FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -7
75.77р86.89р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Поездку до хостела на севере Петербурга таксист «оплатил» своим же телефоном. Полиция ищет двоих с автоматом и пистолетом

3
Печать

В Приморском районе ищут двоих, которые под угрозой оружия отняли у таксиста после поездки телефон.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 января, два пассажира завершили день рождения гражданина Таджикистана неприятным «подарком». По предварительной информации, 15 января около половины одиннадцатого он получил заказ на поездку от Капитанской улицы, 4, до хостела на Сердобольской улице. В машину «КИА Сид» сели двое мужчин. Когда такси доехало до точки назначения, вместе оплаты один из них стал угрожать мужчине предметом, похожим на пистолет, а второй — предметом, похожим на автомат. Они забрали из салона мобильный телефон водителя и убежали. Один из них был с длинной бородой, а второй в медицинской маске.

Сам пострадавший в Петербурге находится нелегально. В отношении него составлен протокол об административном нарушении.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

kobr
В этой новости прекрасно всё! Еще бы такси было угнано водителем у коллеги...)))
Артист ритуальных услуг
"Один из них был с длинной бородой, а второй в медицинской маске." - православный батюшка и ваксер?
ЗЫ. А тожику я бы порекомендовал идти на стройки народного хозяй.. ой.. просто на стройки идти работать. А то у хуснуллина рабочей силы не хватает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний