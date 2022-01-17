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В торговом центре на юге Петербурга свидание, назначенное 12-летней через Интернет, закончилось попыткой изнасилования

Сотрудник торгового центра в Колпино спас от надругательства доверчивую девочку-подростка. Она пришла на свидание, назначенное в Интернете.

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Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 января в ГУ МВД по Петербургу и области, в полицию работник ТЦ на Пролетарской улице позвонил около 18 часов накануне. Он зашел в служебное помещение и увидел мужчину, который пытался изнасиловать девочку. Злодей бежал, но патрульные, получив приметы от свидетеля, уже через 10 минут задержали его в кафе фастфуда торгового центра. Он оказался 20-летним гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Имеет регистрацию в Колпино, где живут его родители — граждане РФ. Ранее он был судим за вымогательство.

Скорая увезла пострадавшую — 12-летнюю девочку. Она рассказала, что с парнем познакомилась в Интернете и он уговорил её на свидание.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (13)

260602101
" Больше нечего ловить, все, что надо, я поймал,
Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал.
Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке,
Развеселые зрачки, твое имя на руке...
Районы, кварталы, жилые массивы,
Я ухожу, ухожу красиво..." ( группа " Звери ")
260569221
Куда смотрят родители этой девочки???
Brevnault
Граждане РФ родили гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Демография, однако!
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