В торговом центре на юге Петербурга свидание, назначенное 12-летней через Интернет, закончилось попыткой изнасилования

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 января в ГУ МВД по Петербургу и области, в полицию работник ТЦ на Пролетарской улице позвонил около 18 часов накануне. Он зашел в служебное помещение и увидел мужчину, который пытался изнасиловать девочку. Злодей бежал, но патрульные, получив приметы от свидетеля, уже через 10 минут задержали его в кафе фастфуда торгового центра. Он оказался 20-летним гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Имеет регистрацию в Колпино, где живут его родители — граждане РФ. Ранее он был судим за вымогательство.
Скорая увезла пострадавшую — 12-летнюю девочку. Она рассказала, что с парнем познакомилась в Интернете и он уговорил её на свидание.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.