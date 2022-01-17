В Австралии регулятор признал «Спутник V» для подтверждения вакцинации у туристов

Сертификаты о вакцинации «Спутником V» у прибывающих в страну граждан других государств рекомендовало признать Управление терапевтических товаров Австралии (TGA). Об этом сообщается 17 января на сайте регулятора.



«TGA постановляет, что вакцина против COVID-19 Центра им. Гамалеи «Спутник V» будет признана для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников», — говорится в сообщении.



Ранее власти Израиля отменили требование о прохождении трехдневного карантина с повторным ПЦР-тестом для туристов, привитых «Спутником V». Также в стране будут рассматривать выданные в России сертификаты о прививке «Спутником Лайт» в качестве бустерной дозы.

