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В Австралии регулятор признал «Спутник V» для подтверждения вакцинации у туристов

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Сертификаты о вакцинации «Спутником V» у прибывающих в страну граждан других государств рекомендовало признать Управление терапевтических товаров Австралии (TGA). Об этом сообщается 17 января на сайте регулятора.

«TGA постановляет, что вакцина против COVID-19 Центра им. Гамалеи «Спутник V» будет признана для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников», — говорится в сообщении.

Ранее власти Израиля отменили требование о прохождении трехдневного карантина с повторным ПЦР-тестом для туристов, привитых «Спутником V». Также в стране будут рассматривать выданные в России сертификаты о прививке «Спутником Лайт» в качестве бустерной дозы.

«Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50% населения Земли. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами этот российский препарат занимает второе место в мире.

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Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
какие они молодцы?
ну-ну .... сказал бы, какие они молодцы, так забанят сразу ..
они австралийских аборигенов сажали в клетки и за деньги, как зверей, показывали в зоопарке, эта же шайка бандитов крылатыми ракетами и фосфорными бомбами жгла Сербию и ещё много кого в мире жгла ...
ничего не мешает им серба Новака Джоковича, чтобы выбить первую ракетку мира в большом теннисе из спортивной формы, посадить в клетку и демонстрировать на корте, опыт и принципы соответствующие у них имеется ..
Athair
Австралийцы - молодцы, антиваксеров гоняют, вакцину нашу признают...
chip1
Это прорыв! Победа! Все на прививку и собираем чемоданы в Австралию!
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