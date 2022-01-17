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Ученые провели эксперименты, чтобы установить живучесть «омикрона» на различных поверхностях

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Российские ученые провели серию экспериментов, чтобы определить жизнеспособность штамма «омикрон» на различных поверхностях. Вирус наносили на металл, пластик, керамическую плитку при одинаковых условиях относительной влажности воздуха (30–40%) и температуры (26–28 градусов), пишет 17 января РИА Новости со ссылкой на ГНЦ «Вектор».

Выяснилось, что со временем штамм становится менее заразен, причем быстрее всего он становится неактивен на керамике.

«Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа», — сообщили в «Векторе».

В ВОЗ считают, что «омикрон» может быть менее серьезным, чем другие штаммы.

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