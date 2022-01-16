Пожар небольшой, а пожарных на редкость много. В Невском районе тушили супермаркет

Шесть пожарных расчётов вечером 16 января тушили возгорание в Невском районе Петербурга.
Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на улицу Антонова-Овсеенко, 7, поступил в 21:52. Судя по картам, по этому адресу располагается супермаркет «Верный», там же находится магазин одежды «Стиль», аптека, лавки с мороженным и табаком.
Пожар был небольшой: огонь охватил всего 7 метров в подсобном помещении магазина, расположенного в одноэтажном здании. Однако на место выехали сразу шесть машин МЧС и 30 человек личного состава. «Боже, я им так сочувствую! Всё горит внутри», — комментирует автор видео, опубликованного в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
За полчаса, к 22:27, сотрудники МЧС локализовали возгорание. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечают в управлении.