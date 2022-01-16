В посёлке под Петербургом поймали коршуна, напуганного воронами

Неприятная история, произошедшая с редкой птицей в посёлке Приладожский под самый Новый год, закончилась хеппи-эндом. Её рассказывает 16 января сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».



27 декабря в посёлке появился гость — молодой коршун. Вороны гоняли его беспощадно — местные жители сняли преследование на видео.

