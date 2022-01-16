В посёлке под Петербургом поймали коршуна, напуганного воронами

Неприятная история, произошедшая с редкой птицей в посёлке Приладожский под самый Новый год, закончилась хеппи-эндом. Её рассказывает 16 января сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».
27 декабря в посёлке появился гость — молодой коршун. Вороны гоняли его беспощадно — местные жители сняли преследование на видео.
28 декабря он прилетел снова, уже прямо к домам. Людей он не боялся, и его стали подкармливать.
«Он охотно принимал еду, было видно, что коршун очень голодный. Мы позвонили в Общество охраны животных, послали фото. Нам сказали, что это коршун, что он занесён в Красную книгу и что он улетел из вольера! Попросили попробовать поймать птицу, посадить в коробку и сообщить им», — рассказывает подписчица сообщества.
По её словам, коршун легко дался в руки. Его посадили его в коробку, забрали домой и в тот же день передали представителю Общество охраны животных.