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В посёлке под Петербургом поймали коршуна, напуганного воронами

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Кадр из видео в сообществе <a href="https://vk.com/wall-192629054_36116?hash=9c16da2b9b64084433" class="io-leave-page _" target="_blank">«Птицы СПб и России»</a>
Кадр из видео в сообществе «Птицы СПб и России»
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Неприятная история, произошедшая с редкой птицей в посёлке Приладожский под самый Новый год, закончилась хеппи-эндом. Её рассказывает 16 января сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

27 декабря в посёлке появился гость — молодой коршун. Вороны гоняли его беспощадно — местные жители сняли преследование на видео.

28 декабря он прилетел снова, уже прямо к домам. Людей он не боялся, и его стали подкармливать.

«Он охотно принимал еду, было видно, что коршун очень голодный. Мы позвонили в Общество охраны животных, послали фото. Нам сказали, что это коршун, что он занесён в Красную книгу и что он улетел из вольера! Попросили попробовать поймать птицу, посадить в коробку и сообщить им», — рассказывает подписчица сообщества.

По её словам, коршун легко дался в руки. Его посадили его в коробку, забрали домой и в тот же день передали представителю Общество охраны животных.

Кадр из видео в сообществе <a href="https://vk.com/wall-192629054_36116?hash=9c16da2b9b64084433" class="io-leave-page _" target="_blank">«Птицы СПб и России»</a>
Кадр из видео в сообществе «Птицы СПб и России»

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Комментарии (5)

Ostrovok
Есть женщины в русских селеньях-
Коня на скаку остановит и коршуна в руки возьмёт!

Там же когтищи как скальпели- а женщина его на голую руку сажает, аж смотреть страшно!
И парень за кадром умилил: «...Я его батоном кормил.» Это же не чайка в самом-то деле, какой батон ?!?
Хотя с голодухи, видимо, и батон зашёл «на ура». Странно, что не окольцован. Сейчас даже ветеринары, работающие с птицами, имеют свои официальные кольца. Тем более краснокнижная птица.
Но, кажется, для потеряшки-коршуна все сложилось более-менее благополучно. Хотя в дикую природу точно не выпускной- с таким неадекватно добрым к людям отношением.
asanti14
Кормили батоном и макаронами?!?? Лучше бы оставили его голодным, "спасатели"... Надеюсь птица не сдохнет от такой "помощи"
265055770
Чем это его кормили? Дошираком?
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