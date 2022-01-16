Российский каскадёр на скорости пролетел сквозь автомобиль

Каскадёр Евгений Чеботарев из Ростова-на-Дону выполнил очередной трюк. По его словам, он пролетел сквозь автомобиль на скорости 80 км/ч. Видеозаписью он делится в соцсетях.

Это «первый в мире пролёт сквозь автомобиль (6.80м) (80км/ч)», — сообщил спортсмен в своём Instagram 16 января. Он отметил, что это его 71-й трюк.



В интервью 161.RU Евгений Чеботарев рассказывал, что занялся трюками в 2018 году. «Я начинал с паркура и акробатики, к тому же люблю погонять на машине. Я постоянно на адреналине, резвый, активный. Всегда хочу быть в движении. Я очень много тренируюсь: зимой делаю упор на тяжелую атлетику, а когда на улице теплеет, подтягиваю акробатику. <...> Знакомые всегда называли меня психом. Сколько себя помню, постоянно куда-то забирался, меня привлекал экстрим», — пояснил спорсмен.

