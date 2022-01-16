Актёр Иван Рудаков, сыгравший в «Кухне», умер после летнего коронавируса

В Москве в 57-й больнице скончался 43-летний актёр Иван Рудаков.
«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет!!! И мы не знаем, как дальше с этим жить!!! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!» — написал его отец Алексей Рудаков в Facebook 16 января.
Вчера он сообщил, что Ивана госпитализировали из-за проблем с сердцем и лёгкими, которые стали последствиями ковида, перенесённого летом. «Находится в реанимации 57 больницы в крайне тяжелом состоянии. На ИВЛ, пока без сознания», — рассказывал Алексей Рудаков.
В Instagram актёра под последним постом подписчики приносят соболезнования.
Иван Рудаков родился в Москве 19 октября 1978 года в семье режиссёра Алексея Рудакова. Учился во ВГИКе на режиссёрском факультете, затем на актерских курсах у Шиловского. Сыграл более чем в 40 фильмах и сериалах, в том числе «Кухня», «Медиум», «Ланцет», «Ванечка», «Не отрекаются любя…», «Цыганочка с выходом», «Соната для Веры», «Алешкина любовь», «Эйнштейн. Теория любви», «Комиссарша», «Ищейка», «Мата Хари».