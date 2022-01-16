На севере Петербурга откроют новый автобусный маршрут

Как сообщает 16 января комитет по транспорту, трасса 222-го автобуса будет полностью совпадать с трассой маршрутки: от станции метро «Ладожская» через станцию «Площадь Мужества» до станции метро «Удельная», через три спальных района: Красногвардейский, Калининский, Выборгский. Для этого перевозчик планирует закупить 18 автобусов вместимостью 50 пассажиров.



Новый маршрут заработает через полгода, 15 июля. Автобусы будут ходить с 5:30 до 0:30 с интервалом 9–13 минут в будни и 15–20 минут в выходные.

