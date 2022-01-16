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На севере Петербурга откроют новый автобусный маршрут

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Новый автобус № 222 на севере Петербурга заменит коммерческий маршрут К-322.

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Как сообщает 16 января комитет по транспорту, трасса 222-го автобуса будет полностью совпадать с трассой маршрутки: от станции метро «Ладожская» через станцию «Площадь Мужества» до станции метро «Удельная», через три спальных района: Красногвардейский, Калининский, Выборгский. Для этого перевозчик планирует закупить 18 автобусов вместимостью 50 пассажиров.

Новый маршрут заработает через полгода, 15 июля. Автобусы будут ходить с 5:30 до 0:30 с интервалом 9–13 минут в будни и 15–20 минут в выходные.

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Комментарии (7)

orlovandrei1986
лучше подумайте над тем, как вывозить жителей ЖК Цветной город - там ЛСР всё активно застраивает, пассажиров скоро тьма будет - а те маршрутки, которые там мелькают эпизодически толпу народа, которую подарит застройщик - НЕ вывезет!
судя по графику дома сдаются к 2023-му году - в конце 2022-го и начале 2023, соответственно появится толпища народищу - жителей СПб, и эта толпища начнёт заваливать гневными жалобами Комитет по Транспорту и Правительство Петербурга...
может нанести "привентивный удар" и открыть новое направление автобусов или трамваев туда?
alexpv
К чему объявлять о маршруте который введут через полгода? Там уже совсем заняться нечем этим реформаторам?!
Вот помню советские годы, вводят новую станцию метро, за пару дней появляется объявление во всех газетах, что маршруты городского транспорта изменяться таким то образом, будут введены такие-то дополнительные маршруты автобусов, трамваев и троллейбусов. Я в то время увлекался маршрутами и всегда восхищался насколько комплексно и профессионально планировали маршруты, никогда не было глупых тупых виляющих туда-сюда маршрутов.
alexadmin
Начерта его гнать через Рашетова? На дрезденской (симметрично Манчестерской) от него было бы больше толку. А то по тореза и так много всего ходит в сторону мужества, а вот от энгельса между Удельной и Светлановской пл. туда транспортом очень неудобно добираться.
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