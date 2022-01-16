Жители 20 домов в центре Петербурга ждут ремонта прохудившейся трубы и уповают на тёплую ночь

Последствия коммунальной аварии устраняют на Дегтярной улице в центре Петербурга 16 января. Водителям предстоит потесниться, а жильцам ближайших домов утеплиться.
«У нас прорыв трубы на углу 7-й Советской и Дегтярной. Отключают от обогрева 7-ю Советскую домами и, наверное, Дегтярную тоже», — сообщила «Фонтанке» читательница Тамара. Судя по фото, аварийщики работают на перекрёстке. На проезжей части — кольцо из ограждений.
В «Теплосети Санкт-Петербурга» уточнили, что ремонт идет на трубе у дома № 25 по Дегтярной улице. К ликвидации участка приступили в 14:40. С заменой ненадёжного участка и переводом системы отопления в штатный режим планируют справиться к 3:40 ночи понедельника, 17 января. По данным «Фонтанки», в зоне работ порядка 20 домов.