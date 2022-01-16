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Жители 20 домов в центре Петербурга ждут ремонта прохудившейся трубы и уповают на тёплую ночь

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Последствия коммунальной аварии устраняют на Дегтярной улице в центре Петербурга 16 января. Водителям предстоит потесниться, а жильцам ближайших домов утеплиться.

«У нас прорыв трубы на углу 7-й Советской и Дегтярной. Отключают от обогрева 7-ю Советскую домами и, наверное, Дегтярную тоже», — сообщила «Фонтанке» читательница Тамара. Судя по фото, аварийщики работают на перекрёстке. На проезжей части — кольцо из ограждений.

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В «Теплосети Санкт-Петербурга» уточнили, что ремонт идет на трубе у дома № 25 по Дегтярной улице. К ликвидации участка приступили в 14:40. С заменой ненадёжного участка и переводом системы отопления в штатный режим планируют справиться к 3:40 ночи понедельника, 17 января. По данным «Фонтанки», в зоне работ порядка 20 домов.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме.нт приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4279 3806 3951 2278.

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
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