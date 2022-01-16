Самосвалы изуродовали друг друга на дороге под Усть-Лугой

Серьёзное ДТП с участием большегрузов произошло 16 января в Кингисеппском районе Ленобласти. Есть пострадавшие. Предположительно, машины могли направляться с карьера на стройку газохимического комплекса под Усть-Лугой.
Как сообщает 47news со ссылкой на дорожную полицию, около 11 часов на 36-м километре дороги «Копорье — Ручьи», неподалеку от Вистино, столкнулись два грузовика. Один из них вылетел с дороги и упал на бок. У обоих сильно искорёжены кабины. По предварительным данным, пострадали два человека.
На фотографиях с места аварии видно вереницу грузовиков. Очевидцы говорят, что участники ДТП следовали в сторону карьера «Пахомовский» и не смогли разъехаться, хотя, по данным дорожных служб, проезжая часть была обработана противогололёдными материалами. «После зимних каникул затишье было, а сейчас поехали вовсю», — говорят местные жители.
С карьера «Пахомовский» возят песок на строительство мощнейшего газохимического комплекса «Русхимальянса» (совместное предприятие «Газпрома» и ЗАО «РусГазДобыча») и «БКХ». Мегастройка доставила местным жителям неудобства, в числе которых сотни грузовиков на дорогах и участившиеся ДТП с ними.