Самосвалы изуродовали друг друга на дороге под Усть-Лугой

Серьёзное ДТП с участием большегрузов произошло 16 января в Кингисеппском районе Ленобласти. Есть пострадавшие. Предположительно, машины могли направляться с карьера на стройку газохимического комплекса под Усть-Лугой.



Как сообщает 47news со ссылкой на дорожную полицию, около 11 часов на 36-м километре дороги «Копорье — Ручьи», неподалеку от Вистино, столкнулись два грузовика. Один из них вылетел с дороги и упал на бок. У обоих сильно искорёжены кабины. По предварительным данным, пострадали два человека.

