«Не вывезти толком не могут, ни довезти». На Энергетиков случилось ДТП на «больную тему»

Предсказуемый общественный резонанс в соцсетях вызвала авария, произошедшая 16 января на перекрёстке шоссе Революции и проспекта Энергетиков. После неё с с проезжей части пришлось убирать мусор.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», во время движения с самосвала упал мусорный контейнер — пухто. Судя по всему, никто не пострадал: в момент ДТП рядом никого не было. На помощь прибыл другой мусоровоз.

