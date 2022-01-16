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«Не вывезти толком не могут, ни довезти». На Энергетиков случилось ДТП на «больную тему»

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Предсказуемый общественный резонанс в соцсетях вызвала авария, произошедшая 16 января на перекрёстке шоссе Революции и проспекта Энергетиков. После неё с с проезжей части пришлось убирать мусор.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», во время движения с самосвала упал мусорный контейнер — пухто. Судя по всему, никто не пострадал: в момент ДТП рядом никого не было. На помощь прибыл другой мусоровоз.

Петербуржцы, уставшие от проблем с вывозом мусора, бросились шутить на больную тему:

  • «Странный вывоз мусора. Видимо, новая площадка для выгрузки»;
  • «Не вывезти мусор толком не могут, ни довезти»;
  • «Картина маслом. Современная мусорная реформа».

После старта работы регионального оператора жители Петербурга начали жаловаться на заполненные мусорные контейнеры. Как объясняли в НЭО, на ситуацию влияют различные факторы, в том числе неубранный снег и запаркованность внутриквартальных территорий. С 1 по 13 января оператор вывез 394 тыс. кубометров отходов. Из-за жалоб горожан в Петербурге открыли дополнительную горячую линию: +7 (812) 213–07–10.

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Комментарии (3)

monch
Шнур уже вчера все высказал по теме - но ФЪ разумеется пропустит это мимо ушей!
ДуремарСПб.
Это прорыв.
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