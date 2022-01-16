«Не вывезти толком не могут, ни довезти». На Энергетиков случилось ДТП на «больную тему»

Предсказуемый общественный резонанс в соцсетях вызвала авария, произошедшая 16 января на перекрёстке шоссе Революции и проспекта Энергетиков. После неё с с проезжей части пришлось убирать мусор.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», во время движения с самосвала упал мусорный контейнер — пухто. Судя по всему, никто не пострадал: в момент ДТП рядом никого не было. На помощь прибыл другой мусоровоз.
Петербуржцы, уставшие от проблем с вывозом мусора, бросились шутить на больную тему:
- «Странный вывоз мусора. Видимо, новая площадка для выгрузки»;
- «Не вывезти мусор толком не могут, ни довезти»;
- «Картина маслом. Современная мусорная реформа».