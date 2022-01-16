Юная петербурженка попала в реанимацию, пытаясь заглушить душевную боль

Девушка-подросток из Горелово попала в реанимацию Детской городской больницы имени Филатова в Петербурге после приёма лекарственных препаратов. Таблетки она ела горстями.
Как стало известно «Фонтанке» 16 января, семнадцатилетняя пациентка поступила в больницу на Бухарестской улице накануне ночью. Состояние девушки, которой диагностировали отравление, оказалось тяжелым.
Медики забрали её из квартиры в Горелово, где девушка живёт с родителями и младшими братом и сестрой. Все дети учатся в одном лицее. Судя по странице в соцсети, старшая дочь любит активный отдых, знает, как надевать противогаз и имеет опыт прыжков с парашютом. Недавно пережила смерть друга.