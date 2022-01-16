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Юная петербурженка попала в реанимацию, пытаясь заглушить душевную боль

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Девушка-подросток из Горелово попала в реанимацию Детской городской больницы имени Филатова в Петербурге после приёма лекарственных препаратов. Таблетки она ела горстями.

Как стало известно «Фонтанке» 16 января, семнадцатилетняя пациентка поступила в больницу на Бухарестской улице накануне ночью. Состояние девушки, которой диагностировали отравление, оказалось тяжелым.

Медики забрали её из квартиры в Горелово, где девушка живёт с родителями и младшими братом и сестрой. Все дети учатся в одном лицее. Судя по странице в соцсети, старшая дочь любит активный отдых, знает, как надевать противогаз и имеет опыт прыжков с парашютом. Недавно пережила смерть друга.

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Комментарии (4)

260928241
Бомбоубежище во дворе Калининского райкома, живо еще? Зачем то нас туда водили в советское детство.
260928241
Кто еще тут знает, как надевать противогаз?
266078155
Родители боятся обращаться с подростковыми проблемами к психиатрам, и совершенно зря, вовремя прописанные антидепрессанты в разы снизили бы подростковые самоубийства и вот такие трагические случайности
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