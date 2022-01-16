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Безумное ДТП в Петербурге попало на видео: BMW под красный вылетел на тротуар, к 80-летней женщине

Пожилая петербурженка может праздновать второй день рождения после ДТП, которое произошло 16 января в Красном Селе.

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На пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы «явно неадекватный пилот автомашины БМВ, летя на безумной скорости по улице Свободы, игнорируя сигналы светофора и здравый смысл, едва не устроил замес», — сообщает паблик «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». На записи камеры видно, как BMW выехал на перекрёсток под красный и продолжил движение прямо — через пешеходный выход к «зебре» на тротуар.

«Снося всё на своём пути, он залетел на тротуар и, возможно, задел зеркалом бабушку 42-го года рождения, которая после случившегося упала. А германская машина укатила в сторону памятника узникам концлагерей», — рассказали очевидцы.

Кадр из видео в YouTube-канале »<a href="https://www.youtube.com/channel/UC3dgRC5_uL_FByk3hFv5uJQ" class="io-leave-page _" target="_blank">Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село</a>»
Кадр из видео в YouTube-канале »Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»
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Пострадавшую женщину осмотрели медики скорой помощи. По словам подписчика группы Алексея, её погрузили на носилках в скорую, но от госпитализации она отказалась. «Бабушку вроде не задел, она больше от испуга упала», — добавляет Артём.

Точные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Кадр из видео в YouTube-канале »<a href="https://www.youtube.com/channel/UC3dgRC5_uL_FByk3hFv5uJQ" class="io-leave-page _" target="_blank">Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село</a>»
Кадр из видео в YouTube-канале »Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»

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Комментарии (9)

kagemusha
Смог повторить! На трофейной!!!
Wert
Почему БМВ? Может аурус?
ssr
Сам как водитель когда хожу пешком на всех перекрёстках прячусь, очень много неадекватов.
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