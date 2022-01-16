Безумное ДТП в Петербурге попало на видео: BMW под красный вылетел на тротуар, к 80-летней женщине

На пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы «явно неадекватный пилот автомашины БМВ, летя на безумной скорости по улице Свободы, игнорируя сигналы светофора и здравый смысл, едва не устроил замес», — сообщает паблик «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». На записи камеры видно, как BMW выехал на перекрёсток под красный и продолжил движение прямо — через пешеходный выход к «зебре» на тротуар.
«Снося всё на своём пути, он залетел на тротуар и, возможно, задел зеркалом бабушку 42-го года рождения, которая после случившегося упала. А германская машина укатила в сторону памятника узникам концлагерей», — рассказали очевидцы.
Пострадавшую женщину осмотрели медики скорой помощи. По словам подписчика группы Алексея, её погрузили на носилках в скорую, но от госпитализации она отказалась. «Бабушку вроде не задел, она больше от испуга упала», — добавляет Артём.
Точные обстоятельства инцидента устанавливаются.