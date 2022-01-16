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Танкер «Санкт-Петербург» едва не выбросило штормом на берег в Грузии

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Фото: читательница «Фонтанки» Екатерина
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Потерявший возможность маневрирования российский танкер «Санкт-Петербург» оказался в опасной ситуации во время шторма в Грузии, но морякам и спасателям удалось спасти ситуацию, сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство морского транспорта Минэкономики Грузии. Очевидцы сделали фотографию.

Как сообщили в ведомстве 16 января, судно стояло в акватории батумской гавани, но из-за сильного шторм «Санкт-Петербург» потерял возможность маневрирования, и волны стали толкать его к берегу. Экипаж корабля своими силами сумел стабилизировать ситуацию, а вместе с грузинскими морскими специалистами его удалось поставить на якорь и развернуть в сторону моря.

В агентстве отметили, что теперь судно ожидает погрузки, после чего покинет территориальные воды Грузии.

Порт приписки судна — Санкт-Петербург.

Фото: читательница «Фонтанки» Екатерина

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Комментарии (2)

Wert
Берег засранный.
VBJ
С чего это "Санкт-Петербург"? Был "SGV FLOT" с утра.
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