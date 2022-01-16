Гимназистку нашли под окнами 12-этажки в Петербурге. Родителей разбудил крик

Врачи детской больницы имени Раухфуса делают всё возможное, чтобы спасти жизнь 13-летней жительницы Выборгского района Петербурга. Родители и полиция пытаются разобраться, почему девочке не спалось субботним утром.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 января, накануне в больницу на Лиговском проспекте доставили ученицу седьмого класса гимназии с многочисленными переломами и травмами внутренних органов. Медики оценили состояние пострадавшей как тяжёлое и поместили её в реанимацию.

