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Гимназистку нашли под окнами 12-этажки в Петербурге. Родителей разбудил крик

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Врачи детской больницы имени Раухфуса делают всё возможное, чтобы спасти жизнь 13-летней жительницы Выборгского района Петербурга. Родители и полиция пытаются разобраться, почему девочке не спалось субботним утром.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 января, накануне в больницу на Лиговском проспекте доставили ученицу седьмого класса гимназии с многочисленными переломами и травмами внутренних органов. Медики оценили состояние пострадавшей как тяжёлое и поместили её в реанимацию.

Скорая забрала семиклассницу от двенадцатиэтажки на Выборгской стороне. Девочка-подросток живёт в том же доме на восьмом этаже, и предполагалось, что утром она будет в своей постели. В половине восьмого часа утра родители проснулись от крика, и выглянув в окно, обнаружили дочь на снегу.

По данным «Фонтанки», мать школьницы работает врачом, отец — директор компании. В семье есть ещё двое детей, и, по словам родителей, царит взаимопонимание и доверие. Дочь радует оценками, не говорит о мальчиках, как будто без ссор общается с родными и многочисленными друзьями. Трудности переходного возраста обсуждала не только с родителями, но и с психологом.

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Комментарии (2)

LiChaBaTa
Стопора с ключиками на окна вам, родители, религия не позволяет установить? Или тупость? Или лень?.. Стоит копейки, ставится на раз, без ключа не открыть, но проветривать можно - откидывается.
Alex000
Именно что "как будто"...

Подростковой психике нужны всякие перепады, истерики, и т.п. как выход. Если всё "как будто идеально гладко" - это уже серьёзный повод насторожиться.
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