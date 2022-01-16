Гимназистку нашли под окнами 12-этажки в Петербурге. Родителей разбудил крик

Врачи детской больницы имени Раухфуса делают всё возможное, чтобы спасти жизнь 13-летней жительницы Выборгского района Петербурга. Родители и полиция пытаются разобраться, почему девочке не спалось субботним утром.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 января, накануне в больницу на Лиговском проспекте доставили ученицу седьмого класса гимназии с многочисленными переломами и травмами внутренних органов. Медики оценили состояние пострадавшей как тяжёлое и поместили её в реанимацию.
Скорая забрала семиклассницу от двенадцатиэтажки на Выборгской стороне. Девочка-подросток живёт в том же доме на восьмом этаже, и предполагалось, что утром она будет в своей постели. В половине восьмого часа утра родители проснулись от крика, и выглянув в окно, обнаружили дочь на снегу.
По данным «Фонтанки», мать школьницы работает врачом, отец — директор компании. В семье есть ещё двое детей, и, по словам родителей, царит взаимопонимание и доверие. Дочь радует оценками, не говорит о мальчиках, как будто без ссор общается с родными и многочисленными друзьями. Трудности переходного возраста обсуждала не только с родителями, но и с психологом.