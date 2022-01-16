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Мальчика без сознания нашли на Карпинского. С полицией объяснялся брат-шестиклассник

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Добрый самаритянин помог компании петербургских школьников приобщиться к развлечениям взрослой жизни. Самого младшего оставили приходить в себя на улице, забирали его медики.

Как стало известно «Фонтанке» 16 января, накануне в пять часов вечера дежурный экстренной службы принял звонок от женщины, которая увидела на улице ребёнка. По её словам, мальчик на вид не старше одиннадцати лет без сознания лежал на газоне у дома 36 по улице Карпинского.

Бригада скорой доставила его в детскую больницу имени Филатова с острым отравлением неизвестным веществом психостимулирующего действия. Медики оценили его состояние как тяжёлое.

Пациентом оказался 13-летний пятиклассник из Калининского района. Он растёт в полной семье, на учётах не состоит. О том, что предшествовало его госпитализации, полицейским рассказал брат. Он на год старше. По словам школьника, субботу он проводил с одноклассниками, в компанию приняли младшего. Прогулку разнообразили 0,7 л водки, которую любезно согласился купить незнакомый мужчина. Выпив, разбежались. Домой шестиклассник вернулся без младшего брата, пояснив родителям, что тот остался гулять на детской площадке.

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Комментарии (3)

Kruger
Почему не подключается к расследованию пан Бастрыкин с лупой?
Ruth D. Armstead
0.7 литра водки, 13 летние....
Мальчики познают жизнь.)))
sakorol
с пивка надо начинать
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