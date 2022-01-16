Мальчика без сознания нашли на Карпинского. С полицией объяснялся брат-шестиклассник

Добрый самаритянин помог компании петербургских школьников приобщиться к развлечениям взрослой жизни. Самого младшего оставили приходить в себя на улице, забирали его медики.
Как стало известно «Фонтанке» 16 января, накануне в пять часов вечера дежурный экстренной службы принял звонок от женщины, которая увидела на улице ребёнка. По её словам, мальчик на вид не старше одиннадцати лет без сознания лежал на газоне у дома 36 по улице Карпинского.
Бригада скорой доставила его в детскую больницу имени Филатова с острым отравлением неизвестным веществом психостимулирующего действия. Медики оценили его состояние как тяжёлое.
Пациентом оказался 13-летний пятиклассник из Калининского района. Он растёт в полной семье, на учётах не состоит. О том, что предшествовало его госпитализации, полицейским рассказал брат. Он на год старше. По словам школьника, субботу он проводил с одноклассниками, в компанию приняли младшего. Прогулку разнообразили 0,7 л водки, которую любезно согласился купить незнакомый мужчина. Выпив, разбежались. Домой шестиклассник вернулся без младшего брата, пояснив родителям, что тот остался гулять на детской площадке.