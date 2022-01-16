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Несколько районов Архангельска сидят без воды из-за аварии

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Авария на магистральном трубопроводе оставила несколько районов Архангельска без водоснабжения, сообщила компания «Росводоканал Архангельск».

«Работы осложнены грунтовыми водами — приходится постоянно откачиваться. Но мы движемся вперёд, ищем поврежденный участок трубопровода. Далее определимся с тактикой ремонтных работ. Необходимая техника и материалы на объекте есть. Работы контролируются руководством предприятия лично, — сообщили 16 января в компании на своей странице «ВКонтакте». — Мы делаем всё, чтобы восстановить водоснабжение южных районов города, Левобережья и острова Краснофлотский, которые пока находятся под отключением. А в дальнейшем — обеспечить их надёжное и качественное водоснабжение».

Позднее в компании уточнили, что нашли проблемный участок. Работают две бригады, но всё осложняется глубиной залегания трубопровода на 5 метров и грунтовыми водами. Пока воду жителям подвозят в цистернах.

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Комментарии (3)

Grend
А что Питер переименовали в Архангельск? Когда успели
bluxer
Всегда замечаю, что эти архангельские Михайлы Ломоносовы с кодом региона "29" дерзко водят машину. Простота хуже воровства.
Ребята, вам тут не Архангельск. Будьте вежливы.
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