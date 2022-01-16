Несколько районов Архангельска сидят без воды из-за аварии

Авария на магистральном трубопроводе оставила несколько районов Архангельска без водоснабжения, сообщила компания «Росводоканал Архангельск».
«Работы осложнены грунтовыми водами — приходится постоянно откачиваться. Но мы движемся вперёд, ищем поврежденный участок трубопровода. Далее определимся с тактикой ремонтных работ. Необходимая техника и материалы на объекте есть. Работы контролируются руководством предприятия лично, — сообщили 16 января в компании на своей странице «ВКонтакте». — Мы делаем всё, чтобы восстановить водоснабжение южных районов города, Левобережья и острова Краснофлотский, которые пока находятся под отключением. А в дальнейшем — обеспечить их надёжное и качественное водоснабжение».
Позднее в компании уточнили, что нашли проблемный участок. Работают две бригады, но всё осложняется глубиной залегания трубопровода на 5 метров и грунтовыми водами. Пока воду жителям подвозят в цистернах.