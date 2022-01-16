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Трое пассажиров устроили мордобой в петербургском метро. Теперь с ними жаждет пообщаться полиция

Полиция Центрального района Петербурга ищет компанию, демонстрировавшую удаль в вагоне между станциями метрополитена «Маяковская» и «Гостиный двор».

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Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 16 января, о конфликте в метро накануне рассказал 36-летний петербуржец. По его словам, незадолго до половины четвёртого часа вечера состав остановился на платформе «Маяковской», в это время трое черноволосых молодых людей уже выяснили отношения с одним из пассажиров. Кульминацией спора стал удар по лицу, который мужчина получил от кого-то из компании.

Нарушители спокойствия доехали до станции «Гостиный двор», нырнули в переход на «Невский проспект» и рванули от включившего камеру очевидца к выходу на канал Грибоедова.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», — уточнили в полицейском главке.

Приметы хулиганов в ориентировке указаны скупо: все трое на вид не старше 30 лет, среднего роста, неславянской внешности, одеты в тёмное. Впрочем, сложности с опознанием едва ли возникнут: фотосессию им устроил не только очевидец, но и камеры метрополитена.

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Комментарии (36)

medvezhonok
бараны - они и в Африке бараны
SWT
Ещё один, но уже в Москве.
- «Будем мочить вас, русских, пока не примете ислам»: дагестанец угрожает москвичам в метро (ВИДЕО)
VKuser151346904
Отправить обратно в зоопарк!
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