Трое пассажиров устроили мордобой в петербургском метро. Теперь с ними жаждет пообщаться полиция

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 16 января, о конфликте в метро накануне рассказал 36-летний петербуржец. По его словам, незадолго до половины четвёртого часа вечера состав остановился на платформе «Маяковской», в это время трое черноволосых молодых людей уже выяснили отношения с одним из пассажиров. Кульминацией спора стал удар по лицу, который мужчина получил от кого-то из компании.



Нарушители спокойствия доехали до станции «Гостиный двор», нырнули в переход на «Невский проспект» и рванули от включившего камеру очевидца к выходу на канал Грибоедова.

