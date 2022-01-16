Трое пассажиров устроили мордобой в петербургском метро. Теперь с ними жаждет пообщаться полиция

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 16 января, о конфликте в метро накануне рассказал 36-летний петербуржец. По его словам, незадолго до половины четвёртого часа вечера состав остановился на платформе «Маяковской», в это время трое черноволосых молодых людей уже выяснили отношения с одним из пассажиров. Кульминацией спора стал удар по лицу, который мужчина получил от кого-то из компании.
Нарушители спокойствия доехали до станции «Гостиный двор», нырнули в переход на «Невский проспект» и рванули от включившего камеру очевидца к выходу на канал Грибоедова.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», — уточнили в полицейском главке.
Приметы хулиганов в ориентировке указаны скупо: все трое на вид не старше 30 лет, среднего роста, неславянской внешности, одеты в тёмное. Впрочем, сложности с опознанием едва ли возникнут: фотосессию им устроил не только очевидец, но и камеры метрополитена.