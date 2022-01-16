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Метель в Оренбурге более чем на шесть часов задержала петербургский рейс

Более пятисот пассажиров томятся в аэропорту Оренбурга в ожидании вылетов. Среди задержанных три московских и один петербургский рейс.

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О сбое в лётном расписании 16 января сообщает Уральская транспортная прокуратура. По информации ведомства, из-за снега и метели в Оренбурге перенесли отправление четырёх рейсов, на которые зарегистрированы более 500 пассажиров.

В московское Шереметьево опаздывает борт авиакомпании «Северный ветер» и два лайнера «Аэрофлота». В Петербург позже запланированного прибудет рейс 272 «Северного ветра». По данным табло Пулково, самолёт из Оренбурга, который должен был приземлиться в 6:45, ждут в 13:10.

В аэропорту организована мобильная приемная. Оказание пассажирам предусмотренных Федеральными авиационными правилами услуг взяла на контроль Оренбургская транспортная прокуратура.

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