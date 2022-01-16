Метель в Оренбурге более чем на шесть часов задержала петербургский рейс

О сбое в лётном расписании 16 января сообщает Уральская транспортная прокуратура. По информации ведомства, из-за снега и метели в Оренбурге перенесли отправление четырёх рейсов, на которые зарегистрированы более 500 пассажиров.



В московское Шереметьево опаздывает борт авиакомпании «Северный ветер» и два лайнера «Аэрофлота». В Петербург позже запланированного прибудет рейс 272 «Северного ветра». По данным табло Пулково, самолёт из Оренбурга, который должен был приземлиться в 6:45, ждут в 13:10.

