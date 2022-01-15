В Выборге нашли брошенный горельеф, к поиску автора призвали соцсети

Горельеф со швеей, сапожником и фотографом нашла жительница Выборга. Вероятно, он так никогда и не был использован по предназначению.

Как пишет 47news, пост с призывом помочь в поисках автора местная жительница 15 января опубликовала в соцсетях. Брошенный кусок стены она обнаружила у кирпичного здания. «Ищем историю и фантазируем о новом здании для них», — написала горожанка.