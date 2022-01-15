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В Выборге нашли брошенный горельеф, к поиску автора призвали соцсети

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Горельеф со швеей, сапожником и фотографом нашла жительница Выборга. Вероятно, он так никогда и не был использован по предназначению.

Как пишет 47news, пост с призывом помочь в поисках автора местная жительница 15 января опубликовала в соцсетях. Брошенный кусок стены она обнаружила у кирпичного здания. «Ищем историю и фантазируем о новом здании для них», — написала горожанка.

В комментариях нашелся пользователь, который утверждает, что видел эскизы горельефов в детстве. По его версии, их создал скульптор Геннадий Баграмян. Предназначались горельефы для Дома быта на проспекте Ленина, но их так и не установили. Здание построили в 1976 году.

Схожей версии придерживается председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой.

«Суля по качеству бетона, это, смею предположить, 70-е или 80-е годы. Могу ошибаться, но горельеф не был установлен в Выборге. Судя по всему, предназначался для модернистского здания, типа дома торговли. Об этом можно судить исходя из персонажей — швея, сапожник и фотограф. Вероятно, горельефы принадлежат частнику. Для того, чтобы определить, чья эта собственность, необходимо обратиться в муниципалитет», — рассказал он 47news.

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Комментарии (2)

X-кот
Ага. Когда пересекаешь границу из Финкт сразу в Выбогр, понимаешь всю грязь и мерзость совковой-современной пропаганды сразу
Денеб
Помню Выборг во времена СССР.... До лихих 90-х.... Чудный городок был.... Зелёный уютный..... Хорошее снабжение промтоварами.... Сейчас - развалина.....как после длительной вражеской осады.....
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