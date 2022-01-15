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Кадыров подвел итоги трехдневного ультиматума ингушам

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у республики нет никаких проблем с Ингушетией. К его роду в трехдневный срок никто не обратился.

Об этом Кадыров рассказал 15 января, спустя три дня после им же выставленного ультиматума: он призывал ингушский народ определить степень его вины и избрать наказание, обосновав обвинения «юридически, шариатски, по обычаям».

«Никто не объявил кровную месть, никто не обратился к старейшинам моего рода, к муфтию Чечни, и я благодарю за это Всевышнего. Это показывает, что мы братья. Я хочу всему миру, в особенности гражданам России, заявить, что у нас с Ингушетией никаких проблем нет, в частности, лично касающихся меня, Рамзана Кадырова», — донес до аудитории Кадыров. Он также добавил, что не является врагом Ингушетии.

Претензии к Кадырову со стороны жителей Ингушетии связаны с земельным конфликтом. В 2018 году Чечня определила с ней границу, произошел обмен территориями, что вызвало в Ингушетии протесты. В январе Кадыров обратился к «провокаторам, которые безосновательно заявляют, что власти Чеченской Республики якобы незаконно отняли у них территорию», и пригрозил, что отберет у них еще несколько сел.

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Комментарии (7)

orlovandrei1986
господа психиатры, как называется заболевание, когда человек сам с собой разговаривает? =)
Artem_9
На этот раз сезонная народная забава под названием "территориальный конфликт" закончился так))
Never_Mind
Он также обещал всех уничтожить, кто по его мнению "не отвечает за базар". Дипломатически вежливая речь дворового гопника. Когда этот менталитет сломится?
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