Кадыров подвел итоги трехдневного ультиматума ингушам

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у республики нет никаких проблем с Ингушетией. К его роду в трехдневный срок никто не обратился.

Об этом Кадыров рассказал 15 января, спустя три дня после им же выставленного ультиматума: он призывал ингушский народ определить степень его вины и избрать наказание, обосновав обвинения «юридически, шариатски, по обычаям».

«Никто не объявил кровную месть, никто не обратился к старейшинам моего рода, к муфтию Чечни, и я благодарю за это Всевышнего. Это показывает, что мы братья. Я хочу всему миру, в особенности гражданам России, заявить, что у нас с Ингушетией никаких проблем нет, в частности, лично касающихся меня, Рамзана Кадырова», — донес до аудитории Кадыров. Он также добавил, что не является врагом Ингушетии.