В семи российских регионах погода оставила жителей без электричества

Примерно 180 тысяч человек временно остались без электроснабжения в семи регионах. Во всех случаях проблема связана с погодой.

Данные 15 января приводит в своем телеграм-канале Минэнерго. В Краснодарском крае и Адыгее суммарно авария задела 60 тысяч жителей, еще 55 тысяч испытывают перебои в Дагестане. 24 и 23 тысячи — Ростовская и Волгоградская области. На Ставрополье без электричества 13 тысяч потребителей. По две тысячи отключены в Калмыкии и Воронежской области.

«Энергетики ведут восстановительные работы, которые находятся на особом контроле Минэнерго России», — уточняют в министерстве и добавляют, что перебои связаны с погодными условиями.