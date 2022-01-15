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В семи российских регионах погода оставила жителей без электричества

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Примерно 180 тысяч человек временно остались без электроснабжения в семи регионах. Во всех случаях проблема связана с погодой.

Данные 15 января приводит в своем телеграм-канале Минэнерго. В Краснодарском крае и Адыгее суммарно авария задела 60 тысяч жителей, еще 55 тысяч испытывают перебои в Дагестане. 24 и 23 тысячи — Ростовская и Волгоградская области. На Ставрополье без электричества 13 тысяч потребителей. По две тысячи отключены в Калмыкии и Воронежской области.

«Энергетики ведут восстановительные работы, которые находятся на особом контроле Минэнерго России», — уточняют в министерстве и добавляют, что перебои связаны с погодными условиями.

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