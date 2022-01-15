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В Кисловодске оставленного с няней полуторагодовалого ребенка нашли в подъезде убитым

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В одном из общежитий Кисловодска нашли тело полуторагодовалого ребенка с множественными ножевыми ранениями. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Тело мальчика нашли на лестничной клетке в одном из общежитий. Преступление, как сообщается на сайте ведомства, было раскрыто по горячим следам.

Ребенка семья утром оставила с няней, которая проживала с сожителем. 54-летний мужчина нанес мальчику ножевые ранения. Другие обстоятельства произошедшего в настоящий момент не раскрываются. СУ СК России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

«Следователем подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выясняются все обстоятельства произошедшего, назначаются судебные экспертизы, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия», — говорится в сообщении СК.

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Комментарии (3)

«Родники Сибири»
То "гражданский муж", то "сожитель".. как "разведчик" и "шпион".
Пора определиться в терминологии и устранить двойные стандарты по отношению к семьям.
AndrewBarsik
Похоже, что обряд экзорцизма необходимо провести по отношению ко всему населению России. Непредсказуемо - в кого в следующую секунду вселится "нечистая сила".
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