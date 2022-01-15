В Кисловодске оставленного с няней полуторагодовалого ребенка нашли в подъезде убитым

В одном из общежитий Кисловодска нашли тело полуторагодовалого ребенка с множественными ножевыми ранениями. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Тело мальчика нашли на лестничной клетке в одном из общежитий. Преступление, как сообщается на сайте ведомства, было раскрыто по горячим следам.

Ребенка семья утром оставила с няней, которая проживала с сожителем. 54-летний мужчина нанес мальчику ножевые ранения. Другие обстоятельства произошедшего в настоящий момент не раскрываются. СУ СК России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».