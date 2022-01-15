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Госаккредитация вузов, колледжей и школ станет бессрочной

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Глава российского правительства утвердил новое положение о государственной аккредитации образовательной деятельности. Свидетельство с весны станет бессрочным.

Об этом 15 января сообщается на сайте кабмина. Согласно подписанному Михаилом Мишустиным документу, теперь аккредитацию школы, колледжи и высшие учебные заведения должны получать только единожды, свидетельство с 1 марта не будет иметь срока действия. Те образовательные организации, у которых на указанную дату будет действующая аккредитация, заново проходить процедуру не должны, бессрочной она станет автоматически.

«Из самой процедуры прохождения аккредитации исключены избыточные и дублирующие требования. Главное, что будет оцениваться, — качество подготовки студентов и школьников. Для этого Минпросвещения и Минобразования совместно с Рособрнадзором разработали отдельные показатели для школ, колледжей и вузов. Для оценки качества образования в аккредитованных организациях по этим же показателям будет регулярно проводиться мониторинг. Отвечать за эту работу будет Рособрнадзор», — сказано в сообщении на сайте кабмина.

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Комментарии (4)

X-кот
много бабок не сострижешь? лень бумажки перекладывать без значимого дохода? другое дело гос. и негос. больницы, там платные услуги есть - цена вопроса выше.
тов
Может и инвалидам не нужно будет каждый год на комиссии подтверждать что у них ампутироавнная рука или нога заново не отрасла?
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