Госаккредитация вузов, колледжей и школ станет бессрочной

Глава российского правительства утвердил новое положение о государственной аккредитации образовательной деятельности. Свидетельство с весны станет бессрочным.
Об этом 15 января сообщается на сайте кабмина. Согласно подписанному Михаилом Мишустиным документу, теперь аккредитацию школы, колледжи и высшие учебные заведения должны получать только единожды, свидетельство с 1 марта не будет иметь срока действия. Те образовательные организации, у которых на указанную дату будет действующая аккредитация, заново проходить процедуру не должны, бессрочной она станет автоматически.
«Из самой процедуры прохождения аккредитации исключены избыточные и дублирующие требования. Главное, что будет оцениваться, — качество подготовки студентов и школьников. Для этого Минпросвещения и Минобразования совместно с Рособрнадзором разработали отдельные показатели для школ, колледжей и вузов. Для оценки качества образования в аккредитованных организациях по этим же показателям будет регулярно проводиться мониторинг. Отвечать за эту работу будет Рособрнадзор», — сказано в сообщении на сайте кабмина.