Благородный проступок, мама, генерал. На «лови вора» петербуржцу ответили «иди сюда»

Обвиняемый по двум эпизодам мошенничества Игорь Лыков не может похвастаться безупречной репутацией и аристократическим кругом знакомств. Но при судимости за драку у него есть постоянная работа водителем и семья, он снимает квартиру. Его руками чужие деньги отправились невесть куда, а следствие стремительно привлекло его как мошенника. В начале ноября Лыкову, как он рассказал «Фонтанке», позвонил старый знакомый и предложил подработку. Муслиму, который раньше предлагал ему в аренду технику, теперь в Петербурге нужен свой человек, чтобы собирать для него деньги с должников. Уже почти 60-летний Лыков получать тумаки от несогласных платить не захотел и отказался.

С Артуром Матвеевым Лыков познакомился на мойке, куда частенько заезжал как профессиональный водитель. К звонку Муслима приятель как раз остался без работы. 10 ноября Артур попросил Лыкова на служебной машине свозить его на Бестужевскую, не объясняя, зачем ему туда. Парень сходил в два подъезда и вернулся с пакетом вещей и пачками денег. Лыков, как вспомнил он в разговоре с «Фонтанкой», разозлился и настойчиво попросил его в дела Муслима не впутывать. Последний не заставил себя ждать и позвонил с претензией. Мол, деньги-то Артур забрал, а кто их будет ему переводить, если у рекомендованного им помощника нет паспорта. Деньги в банке, по словам Лыкова, на следующий день принимали со скрипом, объявив реквизиты получателя неблагонадежными. Муслим успокаивал Лыкова байкой про проданный в рассрочку трактор и обещал показать договор купли-продажи. Сотрудникам банка, как утверждает Лыков, он предлагал вызывать полицию и предоставить возможность со всем этим разбираться им, лишь бы от сомнительной наличности избавиться. Банк решил обойтись без помощи правоохранителей.

Лыков освободился в апреле 2020 года и состоит на учете. Переживаниями из-за Муслима он поделился с инспектором. В рассказанном — забрал чужой долг за какой-то трактор и перевел деньги на счет — инспектор не услышала криминала. Вечером в пятницу, 12 ноября, мужчина без предупреждения пришел к ней на работу, следует из ее рассказа адвокатам Лыкова, и снова поделился своими подозрениями. Инспектор обещала устроить встречу с кем-то из оперативников в понедельник, а тем временем велела «собирать информацию». Пока Лыков мучился угрызениями совести и ждал встречи с полицией, она сама начала его поиски. Адрес, на который он привез Матвеева, знаком судье Санкт-Петербургского городского суда. Там живет ее пожилая мама. Пенсионерка, следуя инструкциям из телефонной трубки, передала Артуру-«участковому» 1,1 млн рублей, чтобы спасти угодившую в ДТП дочь. Ночью обманутая женщина написала заявление, в тот же день было возбуждено дело в отношении неустановленного лица. Камеры возле дома есть, но изображение на них было нечетким. Удалось установить номер машины, на которую у Лыкова генеральная доверенность. Во время той же поездки Лыкова с Матвеевым без 200 тысяч осталась еще одна петербурженка, «спасавшая» сына. На очной ставке Матвеев подтвердил, что Лыков про обман старушек ничего не знал.

«Я только один раз попросил отвезти меня в адрес. Я не стал рассказывать, Муслим мне угрожал», — зачитают слова Матвеева в судебном заседании. Беседу с оперативниками Лыков сперва воспринял как организованную его инспектором. Он спокойно отвечал на вопросы, распознал на фото Матвеева и вместе с полицейскими поехал к Артуру на работу. В пути от Муслима пришло сообщение с новым адресом, где требовалось забрать деньги. Матвеева задержали с поличным. От Лыкова же следователи узнали про второй адрес по соседству с матерью судьи. Итого на Лыкове два эпизода, на Матвееве три. Уверенность в своем свидетельском статусе и благородное стремление помочь расследованию закончились для Лыкова в клетке. «При мне операм позвонил какой-то генерал и попросил меня посадить. Они удаляли из моего телефона информацию», — уверяет обвиняемый. Речь идет о сообщениях Муслиму. Например тех, в которых он просил оставить его в покое и говорил, что обратится в полицию. Там же, в отделе, помимо звонка какого-то генерала он узнал про обманутую мать судьи. Судья, о которой идет речь, на просьбу «Фонтанки» прокомментировать дело Лыкова, переданную через Объединенную пресс-службу, ответила, что не знакома с материалами и высказаться на эту тему для нее не представляется возможным.

Из отдела, больше чем через сутки, его повезли на избрание меры пресечения. Против ареста выступила прокуратура, с формулировкой «нет достаточных доказательств причастности к совершению преступления». Суд решил, что разбирается не с вопросом вины. Кто-то преступление совершил и это факт, как и то, что у Лыкова непогашенная судимость и нет постоянного места жительства — только арендованное. В апелляционной инстанции его отказались выпустить, хотя и в этот раз прокуратура просила для него свободы. «Я вину от себя не отнимаю, но я пытался содействовать», — рассказывает Лыков и добавляет, что давно старается отойти «от всего криминального». Все перевернулось с ног на голову при продлении меры 10 января. К этому моменту дело оказалось уже у третьего следователя и на треть состояло из передач и приемок материала. Судя по всему, с момента ареста с Лыковым не проводились следственные действия. В заседании следователь Кучеров мог почувствовать себя школьником, который забыл сделать домашку. Судья Нина Шустова тыкала его носом в то, что он без дела болтался в коридоре, и в то, что он толком не знаком с материалами. А еще разговаривать он себе с судом позволил сидя и вообще, «сколько можно с вами нянчиться».

Оказалось, что версия защиты не проверена. В суд не принесли протокол очной ставки, в котором Матвеев подтверждал неосведомленность Лыкова. Адвокаты Екатерина Наумова и Алексей Лазарев настояли, чтобы его предоставили и он был оглашен. Когда, также по настоянию защитников, был зачитан адвокатский опрос инспектора, который заканчивается словами о том, что с ней до сих пор со стороны следствия никто не связывался, судья не ограничилась вопросом к Кучерову «почему». «Или вам не интересно установить истину? Вы тоже можете оказаться на его месте и хотели бы, чтобы ваши права соблюдались. Что вы улыбаетесь? Я за верховенство права, а вы за что? <...> Следователь вы никакой. Не надо с таким к нам ходить и позориться. Пусть прокурор вместо вам позорится», — заключила судья и отказала в удовлетворении ходатайства. Лыкова должны были выпустить в тот же день, но к такому развитию событий никто не был готов. В 10.45 утра 11 января формально он уже был под подпиской о невыезде, но и к половине девятого вечера все еще находился в СИЗО. С трудом выбравшись, сейчас он и его защитники чувствуют, что в ближайшее время следствие снова выйдет в суд и снова будет просить вернуть его за решетку.