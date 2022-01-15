Над Финским заливом под Петербургом засняли северное сияние

Под Петербургом минувшей ночью наблюдали северное сияние. Очевидцы природного явления 15 января публикуют свои фотографии в социальных сетях.
«Поставила фотоаппарат снимать таймлапс и сбегала к рыбакам: «Смотрите, сияние показывают!» — «Действительно... Льды Финского залива», — написала фотограф Дарина Соболь на своей страничке в Instagram.
Заснять сияние получилось и на острове Большой Тютерс в Кингисеппском районе Ленинградской области.
Фотографии появляются и в телеграм-канале «Астро Фото Болото», в нем жители делятся лучшими ракурсами, где удалось поймать сияние.
«Сегодня вечером рассчитываем на продолжение шоу. Не такое яркое, но всё же. Предварительно, по прогнозу, лучше всего наблюдать в Сосновом Бору. Например, на городском пляже», — делятся друг с другом участники сообщества.