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Над Финским заливом под Петербургом засняли северное сияние

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Под Петербургом минувшей ночью наблюдали северное сияние. Очевидцы природного явления 15 января публикуют свои фотографии в социальных сетях.

«Поставила фотоаппарат снимать таймлапс и сбегала к рыбакам: «Смотрите, сияние показывают!» — «Действительно... Льды Финского залива», — написала фотограф Дарина Соболь на своей страничке в Instagram.

Заснять сияние получилось и на острове Большой Тютерс в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Фотографии появляются и в телеграм-канале «Астро Фото Болото», в нем жители делятся лучшими ракурсами, где удалось поймать сияние.

«Сегодня вечером рассчитываем на продолжение шоу. Не такое яркое, но всё же. Предварительно, по прогнозу, лучше всего наблюдать в Сосновом Бору. Например, на городском пляже», — делятся друг с другом участники сообщества.

© Фонтанка.Ру

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