Сердечку Маши нужна помощь

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Маша Большакова, 3 года.

Тяжёлый врожденный порок сердца.

Требуется лекарство. Стоимость 105 745 руб.

«Дочка родилась со сложным пороком сердца — у неё один желудочек, в норме их должно быть два. Кроме того, у Маши недоразвит трехстворчатый клапан, из-за этого был нарушен кровоток и все органы страдали от нехватки кислорода.

Мы живём в деревне, местные врачи не смогли помочь дочке и посоветовали нам обратиться в клинику в Санкт-Петербурге. Так мы и сделали, и в 2018 году Маше там провели операцию на открытом сердце. Оплатить её помог Русфонд — спасибо большое всем, кто откликнулся! Операция прошла успешно, и в конце прошлого года врачи смогли провести заключительный этап лечения — операцию Фонтена, восстановили кровоток.



Теперь, для того чтобы снизить нагрузку на сердце, дочке необходимо постоянно принимать препарат «Ревацио». Но он не оплачивается за счет госбюджета, а стоит дорого. Я пробовала давать Маше более дешевый аналог, но он ей не подходит — вызывает аллергию. Мы воспитываем двоих детей, живем на зарплату мужа. Денег едва хватает на самое необходимое. Прошу, помогите нам и в этот раз!» Елена Большакова, Новгородская область

Андрей Цытко, кардиолог Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):

«У Маши врождённый порок сердца: единственный левый желудочек, трикуспидальная и легочная атрезия. Состояние после проведения операции Фонтена — недостаточность кровообращения 1-й степени. Девочка по жизненным показаниям нуждается в постоянной терапии препаратом «Ревацио».

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru



В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

