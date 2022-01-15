Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе в пятницу после активного роста в первой половине дня опустились до отметки чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 1084 доллара. В первые полчаса торгов цены подскакивали примерно на 12%, превысив отметку в 1100 долларов. Однако затем рост несколько замедлился, а к завершению торгов цены перешли в минус. Максимальный показатель составил 1131 доллар, а минимальным стало значение закрытия в 984 доллара, что на 2,3% ниже расчетной цены четверга, сообщает 14 января РИА Новости.