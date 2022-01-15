Польская компания PGNiG заявила, что «Газпром» через суд требует повысить контрактную цену на газ

«14 января 2022 года PGNiG получила от представителя ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» иск в Арбитражный суд Стокгольма, касающийся требования изменения ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому контракту», — гласит заявление фирмы (цитата по РИА Новости ).

«Газпром» подал иск в Арбитражный суд в Стокгольме, требуя повысить стоимость контракта на поставку газа в Польшу по Ямальскому газопроводу. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на сайте польской нефтегазовой компании PGNiG .

Российская компания ожидает, что контрактную цену увеличат задним числом в рамках заявлений «Газпрома» о пересмотре условий от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года.

Председатель правления PGNiG Павел Маевский заявил, что требование о повышении цены совершенно необоснованно. Фирма готова доказать это в Арбитражном суде.

Он добавил, что компания продолжает работу по изменению ценовых условий поставок природного газа по Ямальскому контракту.

Как передает агентство, «Газпром Экспорт» сообщил, что действительно обратился в международный арбитраж, чтобы пересмотреть цены контракта на газ с польской компанией.