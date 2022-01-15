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Польская компания PGNiG заявила, что «Газпром» через суд требует повысить контрактную цену на газ

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«Газпром» подал иск в Арбитражный суд в Стокгольме, требуя повысить стоимость контракта на поставку газа в Польшу по Ямальскому газопроводу. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на сайте польской нефтегазовой компании PGNiG.

«14 января 2022 года PGNiG получила от представителя ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» иск в Арбитражный суд Стокгольма, касающийся требования изменения ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому контракту», — гласит заявление фирмы (цитата по РИА Новости).

Российская компания ожидает, что контрактную цену увеличат задним числом в рамках заявлений «Газпрома» о пересмотре условий от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года.

Председатель правления PGNiG Павел Маевский заявил, что требование о повышении цены совершенно необоснованно. Фирма готова доказать это в Арбитражном суде.

Он добавил, что компания продолжает работу по изменению ценовых условий поставок природного газа по Ямальскому контракту.

Как передает агентство, «Газпром Экспорт» сообщил, что действительно обратился в международный арбитраж, чтобы пересмотреть цены контракта на газ с польской компанией.

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Комментарии (6)

Денеб
Газпром не единственный поставщик.....К счастью......У поляков есть выбор.......
mavar
Да лучше, вообще, пшекам ни кубометра.
bluxer
Покупайте в Америке. Там и солнце зеленее, и газ вкуснее пахнет.
Кстати, что-то я давно не слышал выражение "сланцевый газ". А раньше оно неслось из каждого утюга.
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